Ουκρανία - Σιτηρά: Με τρένο τα πρώτα φορτία φτάνουν στην Ευρώπη

Ξεκίνησαν οι εξαγωγές ουκρανικού σιταριού προς την Ευρώπη.



Έμποροι εξήγαγαν τις πρώτες προμήθειες ουκρανικού καλαμποκιού στην Ευρώπη σιδηροδρομικώς καθώς τα λιμάνια της χώρας παραμένουν αποκλεισμένα λόγω της ρωσικής εισβολής, ανέφερε σήμερα η συμβουλευτική υπηρεσία για θέματα του αγροτικού τομέα APK-Inform.

Η Ουκρανία είναι μία σημαντική παγκοσμίως χώρα παραγωγής και εξαγωγής σιτηρών και σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών της μεταφέρονται συνήθως με πλοία από τα λιμάνια της στη Μαύρη Θάλασσα. Οι μηνιαίες εξαγωγές σιτηρών υπερέβαιναν τα 5 εκατ. τόνους πριν από τον πόλεμο.

Έμποροι και αξιωματούχος στον τομέα της γεωργίας έχουν πει πως η Ουκρανία, η οποία έχει ακόμη σημαντικά αποθέματα σιτηρών, θα μπορούσε να αρχίσει να εξάγει σιδηροδρομικώς από τα δυτικά σύνορά της.

"Οι πρώτες παρτίδες αρκετών χιλιάδων τόνων καλαμποκιού εξήχθησαν ήδη κατά μήκος των δυτικών χερσαίων συνόρων της Ουκρανίας", ανέφερε σε μια έκθεση η APK-Inform. "Οι δυσκολίες με την υλικοτεχνική υποστήριξη παραμένουν, η προσφορά εξακολουθει να υπερισχύει της ζήτησης, αλλά οι τιμές έχουν σταματήσει να πέφτουν", πρόσθεσε.

Η APK-Inform ανέφερε πως οι τιμές ουκρανικού καλαμποκιού DAP για αγοραστές από την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής είναι από 250 έως 265 δολάρια ο τόνος και 275 δολάρια ο τόνος για τη Σλοβακία.

Οι αρχές μεταφορών της Ουκρανίας έχουν πει πως έως 600.000 τόνοι σιτηρών τον μήνα μπορούν να εξάγονται σιδηροδρομικώς από την Ουκρανία στην Ευρώπη.

Η APK-Inform είχε πει την περασμένη εβδομάδα πως οι εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας θα μπορούσαν να φθάσουν τα 44 εκατ. τόνους την περίοδο Ιουλίου-Ιουνίου 2021/22. Αναμένει ότι μόνο ένα εκατομμύριο τόνοι σιτηρών θα φύγουν από τη χώρα από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο λόγω προβλημάτων υλικοτεχνικής υποστήριξης.

