Αθλητικά

Πάλη: Ο Καργιωτάκης “χάλκινος” στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής για μία ακόμη φορά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά. Τι δήλωσε μετά την κατάκτηση του μεταλλίου.



Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πάλης Υποταγής κατέκτησε ο Γιάννης Καργιωτάκης. Ο Έλληνας πρωταθλητής για μία ακόμη φορά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά ότι είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές της Ευρώπης στην κατηγορία των 130κ.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Σε ακόμη ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό. Για εμένα είναι ιδιαίτερη τιμή που κατακτώ το τέταρτο διαδοχικό μετάλλιο στη διοργάνωση. Είναι μία μοναδική και δύσκολη επιτυχία! Θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω τους συναθλητές μου που ήταν δίπλα μου σε όλη την προετοιμασία για αυτούς τους αγώνες,τον Κωνσταντίνο Χιουτακο που μου έδινε οδηγίες κατά την διάρκεια των αγώνων μου. Επιπροσθέτως να ευχαριστήσω την Ελληνική Ομοσπονδία Παλης που είναι δίπλα στους αθλητές και τους στηρίζει. Τέλος, αυτό το μετάλλιο το αφιερώνω στα δύο μου παιδιά και τη γυναίκα μου» τόνισε ο χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης.

Στο εναρκτήριο παιχνίδι, ο Καργιωτάκης επικράτησε με 4-0 του Ισπανού Οτέγκα. Στη συνέχεια ηττήθηκε με 6-2 από τον Πολωνό Πιβοβάρσκι. Στο καθοριστικό παιχνίδι του ομίλου επικράτησε με 5-0 του Ούγγρου Χότακ και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Εκεί αντιμετώπισε τον Ρομάνο, οπού και ηττήθηκε με 11-1. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μολδαβός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης.

Στον «μικρό» τελικό και στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο ο Καργιωτάκης ήταν εντυπωσιακός. Νίκησε με 5-3 τον Ιβάτ και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πολωνός πριν έξι μήνες είχε στεφθεί Παγκόσμιος πρωταθλητής. Αυτό είναι το τέταρτο διαδοχικό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για τον Έλληνα πρωταθλητή.

Ειδήσεις σήμερα:

“The Bricklayer”: “Στρατηγείο της CIA” το δημαρχείο Θεσσαλονίκης (εικόνες)

Τρόφιμα: Σύσκεψη στο Μαξίμου για τυχόν ελλείψεις

Αθήνα: Συμμορίες αλλοδαπών δολοφονούσαν ομοεθνείς τους για την “επικράτηση” στη νύχτα