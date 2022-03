Κόσμος

Εκλογές στη Μάλτα: Νικητής ο Ρόμπερτ Αμπέλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και χαρακτηρίστηκαν από ένα ποσοστό αποχής ρεκόρ στην ιστορία της χώρας.

O πρωθυπουργός της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν χθες στο μικρό αυτό νησί της Μεσογείου στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και χαρακτηρίστηκαν από ένα ποσοστό αποχής ρεκόρ στην ιστορία της χώρας.

Ο Αμπέλα δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο "συγκινημένος από το αποτέλεσμα". Αυτή είναι η τρίτη συναπτή νίκη για το Εργατικό Κόμμα του Αμπέλα.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέρφια στην Πάτρα: Η ιατροδικαστική έκθεση για την Τζωρτζίνα “κλειδί” στην υπόθεση (βίντεο)

“Η ζωή του άλλου”: Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της νέας σειράς του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως: Τι γιορτάζουμε