Οικονομία

Ο Βασίλης Κικίλιας στο Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Ισραήλ ο Βασίλης Κικίλιας για την Διεθνή Έκθεση ΙΜΤΜ 2022. Επαφές με επενδυτές και tour operators.

Διήμερη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί από αύριο ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, προσκεκλημένος του Ισραηλινού ομολόγου του, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΙΜΤΜ 2022 που διοργανώνεται στο Τελ Αβίβ.

Αύριο, Δευτέρα 28 Μαρτίου, ο κ. Κικίλιας θα συναντηθεί στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ' και θα επισκεφθεί τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, όπου βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος. Την Τρίτη 29 Μαρτίου, ο υπουργός Τουρισμού θα παραστεί στα εγκαίνια της έκθεσης ΙΜΤΜ 2022 και θα εγκαινιάσει το περίπτερο του ΕΟΤ. Την ίδια μέρα θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Τουρισμού του Ισραήλ, Yoel Razvozov.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ισραήλ, ο κ. Κικίλιας έχει προγραμματίσει σειρά σημαντικών επαφών με ισραηλινούς επενδυτές, καθώς και με στελέχη της ισραηλινής τουριστικής αγοράς, εκπροσώπους αεροπορικών εταιρειών και tour operators.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Αν η Τουρκία επανέλθει στις προκλήσεις θα υπάρξουν συνέπειες

Νεκρά αδέρφια στην Πάτρα: Η ιατροδικαστική έκθεση για την Τζωρτζίνα “κλειδί” στην υπόθεση (βίντεο)

“Η ζωή του άλλου”: Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της νέας σειράς του ΑΝΤ1 (βίντεο)