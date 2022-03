Κοινωνία

Τι καιρό θα κάνει την Δευτέρα

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο. Πού θα βρέξει, πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Τη Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να επηρεαστούν και τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 2 έως 21, στην Ήπειρο από 4 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 4 έως 21, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 22 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 20 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 Μποφόρ, από και στο Νότιο Αιγαίο από ανατολικές διευθύνσεις με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις 5-6 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν, με αυξημένη πιθανότητα ασθενών βροχών κυρίως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς.

