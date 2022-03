Παράξενα

Πιερία: Ιερέας πρόετρεψε πιστούς να ρίξουν φόλα στα σκυλιά τους

Οργή προκαλεί το κήρυγμα ενός ιερέα σε χωρίο στην Πιερία...



Οργή προκαλεί το κήρυγμα ενός ιερέα σε χωρίο στην Πιερία, καθώς σε αυτό υποστήριξε ότι όσοι πιστοί έχουν σκυλιά δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν στην εκκλησία και τους προέτρεψε να τους ρίξουν… φόλα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι για τις τραγικές αυτές δηλώσεις έχει ενημερωθεί ο Μητροπολίτης Κίτρους.

Ο «φιλεύσπλαχνος» ιερέας από την Πιερία, όπως μεταδίδει το pieriasocial, δεν ανήκει στην ενορία του χωριού και πηγαίνει μόνο για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Στο τελευταίο κήρυγμα του λοιπόν, απευθυνόμενος στο ποίμνιο του, είπε ότι μόνο ο Θεός μπορεί να προστατέψει τον κόσμο, και όχι τα σκυλιά, σημειώνοντας επίσης ότι όσοι πιστοί έχουν σκυλιά στο σπίτι της δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν στην εκκλησία και να παίρνουν αντίδωρο.

Το παραλήρημα όμως του ιερέα, δυστυχώς, δεν σταμάτησε εκεί. Προέτρεψε όσους πιστούς έχουν σκυλιά στο σπίτι τους να τους ρίξουν φόλα! Ο κόσμος, σύμφωνα με το pieriasocial, έμεινε άναυδος με τα όσα άκουσε από τον ιερέα, όχι για πρώτη, αλλά για δεύτερη φορά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι για όλα αυτά ενημερώθηκε ο Μητροπολίτης Κίτρους.

Πηγή: pieriasocial

