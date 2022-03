Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισραήλ: η δεύτερη αναμνηστική δόση μειώνει τη θνησιμότητα στους άνω των 60

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνει έρευνα στο Ισραήλ για την δεύτερη αναμνηστική δόση στους μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες.

Οι μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες που εμβολιάστηκαν με μια δεύτερη ενισχυτική δόση του σκευάσματος κατά του κορονοϊού της Pfizer–BioNTech είχαν κατά 78% μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας από την covid-19 σε σχέση με εκείνους που εμβολιάστηκαν μόνο με μια αναμνηστική δόση, όπως προκύπτει από μια ισραηλινή μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών υγείας στη χώρα, ο Clalit Health Services, ανέφερε ότι η μελέτη διάρκειας 40 ημερών περιελάμβανε πάνω από 500.000 πολίτες ηλικίας από 60 ως 100 ετών.

Περίπου το 58% των συμμετασχόντων είχαν εμβολιαστεί με δεύτερη ενισχυτική δόση, δηλαδή με τέσσερις δόσεις συνολικά.

Οι υπόλοιποι είχαν εμβολιαστεί μόνο με τρεις δόσεις κατά του κορονοϊού. Οι ερευνητές κατέγραψαν 92 θανάτους από την πρώτη ομάδα και 232 θανάτους από την δεύτερη, μικρότερη ομάδα.

"Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η δεύτερη ενισχυτική δόση σώζει ζωές", λέει ο Ρόνεν 'Αρμπελ, ερευνητής στο Clalit και στο Sapir College.

Η έκθεση αυτή ωστόσο δεν έχει αξιολογηθεί από ομότιμους. Από την έρευνα εξαιρέθηκαν πολίτες που είχαν εμβολιαστεί με το αντίπαλο σκεύασμα της Moderna και όσοι είχαν λάβει φαρμακευτική θεραπεία κατά της COVID.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υγείας έχουν εκδώσει μια σειρά μελετών για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στη διάρκεια της πανδημίας, οι οποίες έχουν επηρεάσει τις αποφάσεις των αρχών σε άλλες χώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Αυτοκίνητο ανετράπη στην Εθνική, τραυματίστηκαν δύο νέοι

Αθήνα: Συμμορίες αλλοδαπών δολοφονούσαν ομοεθνείς τους για την “επικράτηση” στη νύχτα

Αστυνομικός έσωσε τη ζώη κοπέλας!