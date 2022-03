Κόσμος

Μπλίνκεν: ΗΠΑ και Ισραήλ δεν θα επιτρέψουν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα το Ιράν

Ο Άντονι Μπλίνκεν που βρίσκεται στο Ισραήλ, δήλωσε ότι οι δύο χώρες «έχουν την ίδια άποψη» για την αποκτηση πυρηνικής βόμβας απο το Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ "έχουν την ίδια άποψη" ως προς το ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί να αποκτήσει πυρηνική βόμβα το Ιράν παρά τις διαφορές τους σχετικά με μια συμφωνία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στη Βιέννη, όπως δήλωσε σήμερα από την Ιερουσαλήμ όπου βρίσκεται ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν.

Ο Μπλίνκεν προσγειώθηκε χθες το βράδυ στο Τελ Αβίβ ενόψει μιας συνάντησης με τους ομολόγους του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και την Αίγυπτο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ το 2020 στο πλαίσιο μιας σειράς συμφωνιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, γνωστών ως «Συμφωνίες του Αβραάμ». Το Μπαχρέιν και το Μαρόκο ακολούθησαν το παράδειγμά τους.

Αυτές οι συμφωνίες επετεύχθησαν έπειτα από δεκαετίες κατά τις οποίες οι αραβικές χώρες εξαρτούσαν την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ από την επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος.

Στην Ιερουσαλήμ ο Μπλίνκεν συναντήθηκε πρώτα με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος επίσης πρόκειται να συμμετάσχει στις συνομιλίες σε ανώτερο επίπεδο αργότερα σήμερα.

Η επίσκεψη του αμερικανού υπουργού πραγματοποιείται καθώς οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για την διάσωση της συμφωνίας του 2015 για τα πυρηνικά φέρεται να είναι στο τελικό στάδιο.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποσύρθηκε από τη συμφωνία, αλλά ο διάδοχός του Τζο Μπάιντεν επανέφερε τη χώρα του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο την αναβίωση της συμφωνίας.

Ο Λαπίντ αναγνώρισε ότι το Ισραήλ ανησυχεί για την διευθέτηση των όρων.

"Εχουμε διαφωνίες για την συμφωνία για τα πυρηνικά και για τις επιπτώσεις της, αλλά ο ανοιχτός και ειλικρινής διάλογος είναι μέρος της ισχύος της φιλίας μας (με τις ΗΠΑ)", είπε στους δημοσιογράφους.

Το Ισραήλ θα κάνει "ό,τι κρίνουμε απαραίτητο για να σταματήσει το πρόγραμμα για τα πυρηνικά το Ιράν", τόνισε ο ισραηλινός υπουργός.

"Σε ό,τι αφορά το πιο σημαντικό στοιχείο, έχουμε την ίδια άποψη. Δεσμευόμαστε και οι δύο, είμαστε αμφότεροι αποφασισμένοι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο", σημείωσε από την πλευρά του ο Μπλίνκεν.

"Ενα Ιράν με ένα πυρηνικό όπλο ή με την δυνατότητα παραγωγής ενός σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει ακόμη πιο επιθετικό και θα πιστέψει ότι μπορεί να ενεργεί με μια ψευδαίσθηση ατιμωρησίας", πρόσθεσε.

Κατά τον Μπλίνκεν "ο καλύτερος τρόπος" για να αποφευχθεί αυτό είναι οι ΗΠΑ και το Ιράν να επιστρέψουν στο Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης που υπογράφηκε το 2015.

Η αναβίωση της συμφωνίας θα "θέσει το πρόγραμμα του Ιράν για τα πυρηνικά πίσω εκεί όπου βρισκόταν αλλά από όπου "δραπέτευσε" από τότε που οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τη συμφωνία", κατέληξε ο Μπλίνκεν.

Η επίσκεψή του Μπλίνκεν στην περιοχή επικεντρώνεται στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στις "αποσταθεροποιητικές ενέργειες" του Ιράν και στις ισραηλινοπαλαιστινιακές σχέσεις, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

