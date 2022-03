Αθλητικά

Εθνική Ελλάδος: Φιλικό με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα

Δεύτερη φιλική δοκιμασία για την Εθνική Ελλάδος στο Μαυροβούνιο, το βράδυ τα Δευτέρας.

Η πρώτη αποστολή της Εθνικής ομάδας στους φιλικούς αγώνες του Μαρτίου υπήρξε απολύτως επιτυχής. Στο ντεμπούτο του Γουστάβο Πογέτ και στο λυκαυγές της νέας εποχής, που ακολουθεί εκείνη του Τζον Φαν΄τ Σχιπ, η ελληνική ομάδα νίκησε στο Βουκουρέστι με 1-0 τη Ρουμανία αλλά πέρα από το αποτέλεσμα εκείνο που μέτρησε περισσότερο ήταν η σταθερά καλή εμφάνισή της για τουλάχιστον μία ώρα.

Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών στην 27η συμμετοχή του και έδωσε τη νίκη με 1-0 στο Βουκουρέστι. Ο 29χρονος Ηρακλειώτης μέσος έγινε ο 198ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει για την Εθνική.

Τώρα το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέα φιλική αναμέτρηση, αυτή τη φορά στην Ποντγκόριτσα με αντίπαλο το Μαυροβούνιο, το οποίο η Εθνική θα αντιμετωπίσει αύριο (28/3, 21:00). Μια νέα ευκαιρία για τον πρώην τεχνικό της ΑΕΚ, λοιπόν, να βγάλει ακόμη περισσότερα συμπεράσματα στην ανταπόκριση των παικτών του στο 4-3-3 αλλά και σε όσα τους ζητάει στις προπονήσεις.

Μοναδική απουσία για το «γαλανόλευκο» συγκρότημα θα είναι εκείνη του Γιώργου Τζαβέλλα, που λόγω ενοχλήσεων στον μηρό επέστρεψε στην Αθήνα. Η συνάντηση θα διεξαχθεί στο χωρητικότητας 13.000 θέσεων «Στάντιον ποντ Γκόρικομ» και διαιτητής θα είναι ο 38χρονος Κροάτης Φραν Γιόβιτς από το Ζάγκρεμπ.

Ο Γιόβιτς είχε διευθύνει στις 9 Φεβρουαρίου 2020 το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 1-0, ενώ σε παιχνίδι της Ελλάδας είχε σφυρίξει στις 15 Νοεμβρίου 2020, στη συνάντηση του Nations League Μολδαβία - Ελλάδα 0-2.

Στις 23 Μαρτίου 2019, επίσης, ήταν διαιτητής στο παιχνίδι της Εθνικής Νέων (U19) εναντίον της Αγγλίας, στο οποίο η ελληνική ομάδα νίκησε με 2-1. Βοηθοί του θα είναι οι Χρβόγιε Ράντιτς και Λούκα Πούσιτς, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα ασκήσει ο «ντόπιος» Μίλος Σάβοβιτς.

Από τις 28 Δεκεμβρίου 2020 το Μαυροβούνιο έχει προπονητή τον 55χρονο Μίοντραγκ Ραντούλοβιτς, που είχε παίξει την περίοδο 1995-96 με τον Πιερικό στην Β΄ Εθνική, σκοράροντας 2 γκολ σε 22 παιχνίδια, ενώ είχε και 4 γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια Κυπέλλου Ελλάδας.

Ανέλαβε το Μαυροβούνιο μετά από τη χειρότερη παρουσία της ομάδας στην ιστορία της, στα προκριματικά του EURO 2020. Ακολούθησε η άνοδος από την C στην Λίγκα του Nations League, στην οποία τώρα θα παίξει με Ρουμανία, Φινλανδία και Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Αναφορικά με την ιστορία των αγώνων ανάμεσα στις δύο ομάδες, αυτή περιλαμβάνει ένα και μόνο παιχνίδι. Αυτό ήταν φιλικός και διεξήχθη στις 24 Μαρτίου 2016 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με την Ελλάδα να επικρατεί 2-1 με γκολ των Τζαβέλλα (με φάουλ) στο 54΄ και Καρέλη στο 62΄, ενώ για τους Μαυροβούνιους είχε ισοφαρίσει ο Τομάσεβιτς στο 56΄.

Οι επόμενοι αγώνες την Εθνικής:

02.06.2022: Βόρεια Ιρλανδία - Ελλάδα (Nations League)

05.06.2022: Κόσοβο - Ελλάδα (Nations League)

09.06.2022: Ελλάδα - Κύπρος ή Εσθονία (Nations League)

12.06.2022: Ελλάδα - Κόσοβο (Nations League)

24.09.2022: Κύπρος ή Εσθονία - Ελλάδα (Nations League)

27.09.2022: Ελλάδα - Βόρεια Ιρλανδία (Nations League)

(Κύπρος και Εσθονία παίζουν δεύτερο play out παραμονής στις 29 Μαρτίου, μετά το 0-0 στην Εσθονία).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τέσσερις νίκες στα έξι τελευταία φιλικά παιχνίδια της μετρά η Εθνική. Έχασε μόνο από την Ελβετία τον περασμένο Σεπτέμβρη, ενώ ανάμεσα στις νίκες είναι και οι δύο εκτός έδρας με Νορβηγία και Ρουμανία.

Ακόμη, παραμένει αήττητη στα επτά τελευταία παιχνίδια που έπαιξε Μάρτιο. Τελευταία ήττα ήταν στις 23 Μαρτίου 2018 σε φιλικό Ελλάδα - Ελβετία 0-1, στο ΟΑΚΑ. Η τελευταία εκτός έδρας ήττα μήνα Μάρτιο καταγράφηκε πριν από 9 χρόνια (22 Μαρτίου) με 3-1 από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η τελευταία φορά που προπονητής κατάφερε να κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια του ήταν το 1994. Ο Κώστας Πολυχρονίου είχε νικήσει και στα έξι πρώτα της θητείας του. Έκτοτε δεν υπήρξε κάποιος που να ξεκίνησε με δύο νίκες.

Ο Γουστάβο Πογέτ είναι ο 14ος ξένος προπονητής στον πάγκο της Εθνικής. Στα καταμετρημένα και αναγνωρισμένα παιχνίδια της έχουν παίξει 622 ποδοσφαιριστές, οι 501 από αυτούς σε δύο τουλάχιστον παιχνίδια. Έχουν σκοράρει 198 ποδοσφαιριστές, οι 119 πάνω από ένα γκολ.

