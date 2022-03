Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία στην Τουρκία

Ενώ μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, νέος γύρος ρωσο-ουκρανικών διαπραγματεύσεων ξεκινά στην Τουρκία.

Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει στην Τουρκία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, η οποία πραγματοποιεί από τις 24 Φεβρουαρίου εισβολή στη χώρα με καταστροφικές συνέπειες.

Αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα συναντηθούν από αύριο Δευτέρα στην Τουρκία για ένα νέο γύρο πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεων, ανακοίνωσε σήμερα ο Νταβίντ Αρακχάμια, ένας εκ των Ουκρανών διαπραγματευτών.

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφασίστηκε να διεξαχθεί ο επόμενος γύρος, πρόσωπο με πρόσωπο, στην Τουρκία, από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ένας γύρος κατ' ιδίαν διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είχε διεξαχθεί στις 10 Μαρτίου, στην Τουρκία, στην Αττάλεια, μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών, χωρίς να καταλήξει σε απτά αποτελέσματα.

