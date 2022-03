Πολιτική

Ουκρανία - Μητσοτάκης στο τηλεμαραθώνιο: Ζήτημα αρχής η βοήθεια στον ουκρανικό λαό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον διεθνή τηλεμαραθώνιο για την Ουκρανία.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Πολωνίας TVP μεταδίδει μια εκπομπή με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση της Ουκρανίας.

Η ειδική εκπομπή έχει τίτλο "Σώστε την Ουκρανία#ΣταματήστεΤονΠόλεμο" και στόχο της τη συγκέντρωση "χρημάτων για τα θύματα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία", όπως εξηγεί σε δελτίο Τύπου το δίκτυο TVP World, το αγγλόφωνο παράρτημα της κρατικής πολωνικής τηλεόρασης.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται ακόμη ότι η μετάδοσή της θα ξεκινήσει στις 18:30 ώρα Ελλάδος και θα έχει διάρκεια δύο ώρες.

Στον τηλεμαραθώνιο θα συμμετάσχουν πολωνοί και ουκρανοί παρουσιαστές, αλλά και ο ουκρανός θρύλος του ποδοσφαίρου Αντρέι Σεβτσένκο και "εκπρόσωποι των ποδοσφαιρικών ομάδων Τότεναμ και Ρεάλ Μαδρίτης", σημειώνει το TVP World.

Το δικό του μήνυμα στον τηλεμαραθώνιο για την Ουκρανία, έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, ανέφερε χαρακτηριστικά: "Σας μιλάω από την Αθήνα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Είμαι μια φωνή ανάμεσα σε εκατομμύρια. Φωνές ενωμένες για την Ουκρανία. Φωνές ενωμένες ενάντια σε αυτόν τον πόλεμο.

Για τους Έλληνες, ο πόνος των Ουκρανών είναι βαθύτατα προσωπική υπόθεση. Η Μαριούπολη, μια πόλη που πολιορκείται, είναι το σπίτι μιας μεγάλης ελληνικής κοινότητας που αριθμεί 150.000 άτομα. Η βοήθεια προς τον Ουκρανικό λαό δεν είναι ζήτημα επιλογής για τους Έλληνες. Είναι ζήτημα ανάγκης, ζήτημα αρχής.

Για το λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε να στέλνουμε ανθρωπιστική βοήθεια και να φροντίζουμε τα παιδιά της Ουκρανίας στα νοσοκομεία μας. Για το λόγο αυτό έχουμε υποδεχτεί 15.000 Ουκρανούς πρόσφυγες, εκ των οποίων οι 5.000 είναι παιδιά. Και για το λόγο αυτό θα βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ξεκινώντας από το μαιευτήριο της Μαριούπολης.

Σήμερα, όπου και να βρίσκεστε στον κόσμο, να γνωρίζετε το εξής: στη μάχη ενάντια στην τυραννία, στη μάχη για τη δημοκρατία και την αυτοδιάθεση της Ουκρανίας, η φωνή σας μετράει. Η Ελλάδα είναι στο πλευρό σας. Μαζί μπορούμε να σταματήσουμε αυτόν τον Πόλεμο."

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Δραματικός ο απολογισμός του ΟΗΕ για τους νεκρούς άμαχους

ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Αστυνομικός έσωσε τη ζώη κοπέλας!