Δημοσιογράφος Sky News στον ΑΝΤ1: δεχθήκαμε επίθεση επειδή ήμασταν δημοσιογράφοι (βίντεο)

Η δημοσιογράφος του βρετανικού Μέσου που δέχθηκε επίθεση από ρωσικά πυρά μίλησε στον ΑΝΤ1 και τον Νικόλα Βαφειάδη.

Του Νικόλα Βαφειάδη και Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Δημοσιογράφοι, πολίτες και μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων δέχονται ρωσικά πυρά στη μοναδική είσοδο του Τσερνίχιβ.

Η Άλεξ Κρόφορντ, η δημοσιογράφος του Sky News που δέχθηκε επίθεση από ρωσικά πυρά μίλησε στον ΑΝΤ1 και τον Νικόλα Βαφειάδη.

«Στο Τσερνίχιβ υπήρξε αναμφίβολα μια πολύ στοχευμένη επίθεση κατά πολιτών. Βρισκόμασταν ακριβώς στο τελευταίο εναπομείναν σημείο εξόδου από το Τσερνίχιβ, και υπήρχαν πάρα πολλοί πολίτες εκεί, υπήρχαν ουρές αυτοκινήτων που είχαν μπει στην πόλη, καθώς και ιατρικό προσωπικό και κάποιοι στρατιώτες, αλλά κυρίως, η μεγάλη πλειονότητα θα έλεγα ήταν πολίτες, ή ιατρικό προσωπικό ή εθελοντές, που προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους αμάχους που επιχειρούσαν να βγουν από την πόλη. Υπήρξε εντατικός βομβαρδισμός και επιθέσεις όλη τη νύχτα στο Τσερνίχιβ. Μιλήσαμε με ανθρώπους μέσα στην πόλη, προσπαθήσαμε να μπούμε και οι ίδιοι μέσα για να δούμε τι συμβαίνει. Και μέσα σε λεπτά από την άφιξή μας εκδηλώθηκε σειρά επιθέσεων ακριβώς σε εκείνο το σημείο, όπου ένας αριθμός αμάχων είχε ήδη συγκεντρωθεί με τις τσάντες τους, με τα σακίδιά τους με όλα τους τα υπάρχοντα και υπήρξε απόλυτος σκόπιμος ακρωτηριασμός, καθώς οι άνθρωποι αγωνίζονταν να φύγουν».

Η δημοσιογραφική «οικογένεια» μετρά ήδη έξι θύματα στον πόλεμο της Ουκρανίας και λίγο έλειψε να υπάρξουν κι άλλα, όταν το συνεργείο του βρετανικού Sky News έπεσε σε διασταυρούμενα πυρά στο Τσέρνιβιχ.

«Νομίζω ότι οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται απολύτως. Φαίνεται ότι προκαλεί αγανάκτηση το να δείχνουν τι ακριβώς συμβαίνει στο πεδίο. Και σαφώς ήμασταν όλοι μας σε συναγερμό. Και προσπαθούσαμε να λέμε σε όλους ότι ήμασταν με την αστυνομία κι όχι με τα μέσα ενημέρωσης. Οι συνάδελφοί μου δέχθηκαν επίθεση, ακριβώς επειδή ήταν δημοσιογράφοι, ένας αριθμός δημοσιογράφων έχουν σκοτωθεί. Και νομίζω ότι υπάρχουν υπερεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι δημοσιογράφοι διώκονται πολύ και στοχοποιούνται στην κάλυψη αυτού του πολέμου», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Άλεξ Κρόφορντ.

-Με δεδομένο το ρίσκο, νομίζετε ότι αξίζει να γίνεσαι μάρτυρας της ιστορίας εν τη γενέσει της, με τίμημα να γίνεσαι στόχος και να κινδυνεύεις;

«Νομίζω ότι αν οι δημοσιογράφοι δειλιάσουν και δεν είναι παρόντες, δεν δείχνουν την αλήθεια, τότε χάνουμε τα πάντα. Διότι όσο είμαστε οι ανεξάρτητοι, οι αμερόληπτοι παρατηρητές και μάρτυρες του τι συμβαίνει, τόσο ο υπόλοιπος κόσμος θα μπορεί να βλέπει και να αντιλαμβάνεται κάτι περισσότερο από όσα συμβαίνουν επί του πεδίου. Χωρίς ανεξάρτητους δημοσιογράφους, μας επιφυλάσσεται ένα πολύ οδυνηρό μέλλον. Και η ομίχλη του πολέμου κάνει ήδη πολύ δύσκολο το να βρεις τον δρόμο σου διαλύοντας όλη αυτή την αχλή και την ομίχλη με την προπαγάνδα και τη φημολογία κι από τις δύο πλευρές. Και μόνο αν είσαι στο πεδίο και έχεις αμερόληπτους δημοσιογράφους επί του πεδίου, θα μπορέσεις ίσως να κατανοήσεις τι είναι αλήθεια και τι είναι μυθοπλασία».

Ένα πυκνό νέφος παραπληροφόρησης εξακολουθεί να καλύπτει τα πραγματικά περιστατικά στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπως επισημαίνει η Άλεξ Κρόφορντ. «Ωστόσο οι δημοσιογράφοι θα συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη της ενημέρωσης, ώστε να λάμψει η αλήθεια», καταλήγει ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στο Κίεβο, Νικόλας Βαφειάδης.

