ΗΠΑ: Δεν θέλουμε αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία

Νέες διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ μετά το σχόλιο του Τζο Μπάιντεν για τον Πούτιν.

Η αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κάποια πολιτική αλλαγής καθεστώτος στη Ρωσία, στην τελευταία προσπάθεια να αποσαφηνιστεί η δήλωση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία».

Η Τζούλιαν Σμιθ προσπάθησε να ερμηνεύσει τα σχόλια του Μπάιντεν στην Πολωνία χθες, λέγοντας πως ακολούθησαν μια ημέρα κατά την οποία ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους είχε συνομιλήσει με Ουκρανούς πρόσφυγες.

«Εκείνη τη στιγμή, νομίζω πως επρόκειτο για μια ευσυνείδητη ανθρώπινη αντίδραση στις ιστορίες που είχε ακούσει εκείνη την ημέρα», είπε η Σμιθ στην εκπομπή "State of the Union" του CNN, προτού προσθέσει:

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν κάποια πολιτική αλλαγής καθεστώτος στη Ρωσία. Τελεία και παύλα».

Τα σχόλια του Μπάιντεν στην Πολωνία είχαν συμπεριλάβει μια δήλωση νωρίτερα χθες με την οποία αποκάλεσε τον Πούτιν «χασάπη», σε μια, όπως όλα δείχνουν, οξεία κλιμάκωση της αμερικανικής προσέγγισης προς τη Μόσχα με φόντο την εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο γερουσιαστής Τζέιμς Ρις, ο επικεφαλής Ρεπουμπλικάνος στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, χαρακτήρισε τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου μια «τρομερή γκάφα» και είπε πως εύχεται ο πρόεδρος να είχε παραμείνει στην προγραμματισμένη ομιλία του.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι, που δεν ασχολούνται με τον τομέα των διεθνών σχέσεων δεν συνειδητοποιούν ότι αυτές οι εννέα λέξεις που ξεστόμισε θα προκαλούσαν το είδος της έκρηξης που προκάλεσαν», είπε στο CNN.

«Θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα».

