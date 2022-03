Αθλητικά

Formula 1: Ο Φερστάπεν νικητής στη Σαουδική Αραβία

Σκληρή μάχη του Ολλανδού οδηγού για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Το νέο ρεκόρ του Χάμιλτον.

Μετά από σκληρή μάχη στους τελευταίους γύρους, ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull κατάφερε να προσπεράσει τον Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari), που είχε την πρωτοπορία στο μεγαλύτερο μέρος του γκραν πρι, και να πάρει τη μεγάλη νίκη στο δεύτερο αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της F1, που διεξήχθη στη Τζέντα.

Ο Ολλανδός οδηγός και παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος είχε εγκαταλείψει στον 55ο γύρο του εναρκτήριου αγώνα της σεζόν στο Μπαχρέιν, κατάφερε να πάρει την πρώτη του εφετινή νίκη, αφήνοντας πίσω του το νικητή του αγώνα της περασμένης Κυριακής, Σαρλ Λεκλέρ, ενώ τρίτος ήταν ο έτερος πιλότος της "σκουντερία", Κάρλος Σάινθ, με την Ferrari να κάνει το 2-3, μία εβδομάδα μετά το 1-2!

Εκτός πόντιουμ έμεινε ο poleman του γκραν πρι της Τζέντα και δεύτερος οδηγός της Red Bull, Σέρχιο Πέρες, ο οποίος περιορίστηκε στην 4η θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε 10ος, καθώς είχε εκκινήσει από την 15η θέση.

Ο αγώνας στους δρόμους της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας ήταν ξεχωριστός για τον Βρετανό, καθώς έγινε ο "πιλότος" με τις περισσότερες συμμετοχές σε γκραν πρι του παγκοσμίου πρωταθλήματος της F1 με την ίδια ομάδα, καταρρίπτοντας ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ! Ο Χάμιλτον συμπλήρωσε 180 αγώνες στο μονοθέσιο της Mercedes κι άφησε πίσω του τον μεγάλο Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος κατείχε μέχρι και το προηγούμενο γκραν πρι του Μπαχρέιν την πρώτη θέση με 179 συμμετοχές με την Ferrari.

