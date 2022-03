Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε καθεστώς ουδετερότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι δικλείδες "ασφαλείας" που ζητά ο ουκρανός πρόεδρος προκειμένου να συζητήσει για καθεστώς ουδετερότητας στη χώρα του.

Η Ουκρανία είναι προετοιμασμένη να συζητήσει να υιοθετήσει ένα καθεστώς ουδετερότητας, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, όμως θα έπρεπε αυτό να το εγγυηθούν τρίτα μέρη και να τεθεί σε δημοψήφισμα, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε σήμερα.

«Εγγυήσεις ασφαλείας και ουδετερότητα, μη πυρηνικό καθεστώς του κράτους μας. Είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Πρόκειται για το σημαντικότερο σημείο», σημείωσε ο Ζελένσκι.

«Αυτό το σημείο των διαπραγματεύσεων (…) βρίσκεται υπό συζήτηση, εξετάζεται εις βάθος», δήλωσε σε μια διαδικτυακή συνέντευξη σε ρωσικά ΜΜΕ, που προβλήθηκε στο κανάλι της ουκρανικής προεδρίας στο Telegram.

Μιλώντας σε μια ομάδα Ρώσων δημοσιογράφων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε μια συνέντευξη που διήρκησε 90 λεπτά και για την οποία οι ρωσικές αρχές είχαν από πριν προειδοποιήσει ρωσικά ΜΜΕ να αποφύγουν να τη μεταδώσουν, ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις στη ρωσική γλώσσα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η ρωσική εισβολή προκάλεσε την καταστροφή πόλεων με ρωσόφωνο πληθυσμό στην Ουκρανία και σημείωσε πως η καταστροφή είναι χειρότερη σε σύγκριση με τους ρωσικούς πολέμους στην Τσετσενία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία συζητά τη χρήση της ρωσικής γλώσσας στην Ουκρανία, στις συνομιλίες με τη Ρωσία, όμως αρνήθηκε να συζητήσει άλλα ρωσικά αιτήματα, όπως την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας.

Ρώσοι επιχειρηματίες πρόσφεραν τη βοήθειά τους στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε σήμερα ότι διάφοροι Ρώσοι επιχειρηματίες πρότειναν να δώσουν χρήματα για να βοηθήσουν την Ουκρανία, ιδίως για να στηρίξουν τον στρατό της.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης μέσω τηλεδιάσκεψης με ρωσικά ΜΜΕ, ο Ζελένσκι δήλωσε πως έχει δεχθεί «μηνύματα» από Ρώσους επιχειρηματίες, μεταξύ αυτών ο δισεκατομμυριούχος Ρομάν Αμπράμοβιτς, ένας στενός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, που βρίσκεται στο στόχαστρο κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία.

«Είχαμε μηνύματα από εκείνον και από άλλους επιχειρηματίες, με τα οποία προτείνουν "μπορούμε να βοηθήσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μπορούμε να κάνουμε κάτι"», περιέγραψε.

«Ορισμένοι είπαν ότι ήταν έτοιμοι να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο. "Είμαστε έτοιμοι να μεταφέρουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας στην Ουκρανία, ζούμε στην Αγγλία ή κάπου στην Ελβετία, το θέλουμε. Όμως, πώς μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να περιλαμβανόμαστε στον κατάλογο των κυρώσεων;"», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Ορισμένα πρόσωπα δεν θέλουν να δώσουν το όνομά τους και λένε ότι θέλουν να βοηθήσουν τον στρατό μας και είναι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας», συνέχισε.

Ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε, στη συνέχεια, ότι όποιοι κι αν είναι οι επιχειρηματίες που δηλώνουν έτοιμοι να δώσουν χρήματα για τη στήριξη του ουκρανικού στρατού, η Ουκρανία είναι έτοιμη να «εγγυηθεί την ασφάλειά τους, να τους παράσχει εργασία και να επιτρέψει στις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους να αναπτυχθούν».

«Μιλώ συγκεκριμένα για τις κυρώσεις στο κράτος μας. Μπορούμε να το συζητήσουμε, μπορούμε να συζητήσουμε για να αλλαγή της εθνικότητας αυτών των προσώπων», εξήγησε, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι «υποχρεωτικό να γίνει δημοσίως».

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal της περασμένης Τετάρτης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Τζο Μπάιντεν να μην επιβάλει κυρώσεις στον Ρομάν Αμπράμοβιτς, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ρόλο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με τη Ρωσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός αισθητός στην Αττική

ΗΠΑ: Δεν θέλουμε αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία

Formula 1: Ο Φερστάπεν νικητής στη Σαουδική Αραβία