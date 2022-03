Αθλητικά

Άρης: αγχωτική νίκη κόντρα στον Προμηθέα

Η Θεσσαλονικείς κατόρθωσαν να πάρουν τη νίκη, σε έναν αγώνα ντέρμπι αυτή τη φορά, κόντρα στον Προμηθέα.

Με την... υπογραφή του Στέλιου Πουλιανίτη ο Αρης υπέταξε απόψε στο Αλεξάνδρειο, για τη 19η αγωνιστική της Basket League, τον Προμηθέα Πάτρας με 76-73. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 8η νίκη του στο πρωτάθλημα. Το «στραβοπάτημα» ήταν το πρώτο για τους Αχαιούς μετά από τρεις συνεχείς επιτυχίες, κόντρα σε Ηρακλή, Περιστέρι, Απόλλωνα.

Ο Πουλιανίτης τελείωσε το ματς με 25 πόντους, όντας αλάνθαστος επιθετικά (4/4 βολές, 3/3 δίποντα, 5/5 τρίποντα). Το έργο του στήριξαν οι Αντονι Κάουαν (15π., 6 ασ., 3κλ., 1 κ.), Ομηρος Νετζήπογλου (10π., 3 ασ., 4 κλ., 1κ), Σακούρ Τζούστον (10π., 11 ριμπ.). Ο Τρέβις Σίμπσον ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Προμηθέα (19π.).

Στο 35’, υποβασταζόμενος από συμπαίκτες του, άφησε το παρκέ για τους Πατρινούς, λόγω τραυματισμού στο αριστερό γόνατο, ο Κέντρικ Ρέι, ενώ με 4’20’’ να απομένουν για το φινάλε του αγώνα, αποβλήθηκε (δεύτερη τεχνική ποινή) από τον πάγκο του Αρη ο Γιάννης Καστρίτης.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 38-39, 51-56, 76-73

Με αντεπίθεση διαρκείας από τα μισά της τρίτης περιόδου, ο Αρης επέβαλε το ρυθμό του και «έχτισε» τη διαφορά που του έδωσε, εν τέλει το ροζ φύλλο. Ο Προμηθέας (που είχε τα ηνία με +9 στο 17’ με 28-37, μετά το 28-24 των γηπεδούχων), ήταν μπροστά στο σκορ στο 26’ με 52-46. Χρονικό σημείο από το οποίο οι Θεσσαλονικείς, με επιμέρους σκορ 18-4, ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και πήραν το προβάδισμα με 64-56.

Με τρίποντο από τον Πουλιανίτη οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με τη μέγιστη διαφορά στο ματς, το +12 στο 36’ (70-58). Οι Πατρινοί «απάντησαν» με σερί 9-0, πλησίασαν στους τρεις πόντους (70-67), με 1’35’’ να απομένουν για τη λήξη, και στον πόντο στα 13’’6 πριν το φινάλε, με τρίποντο από τον Αντριτς (74-73).

Ο Πουλιανίτης είχε 2/2 βολές, στα 5’’ και 4 δέκατα πριν το τέλος, με τις οποίες «έγραψε» το τελικό 76-73, καθώς στην τελευταία επίθεση ο Σίμπσον δεν μπόρεσε να βρει στόχο για τους Αχαιούς.

Διαιτητές: Φούφης, Ζαχαρής, Σκάλτσης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης: Τζούστον 10, Κάουαν 15 (2), Λόκετ 5 (1), Νετζήπογλου 10, Γουίλιαμς 7 (1), Καμάρας, Σχίζας, Πουλιανίτης 25 (5), Κώττας 4

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ηλίας Ζούρος): Ρέι 10 (2), Γκραντ 10, Γκάντι 1, Αγραβάνης 13 (1), Ρογκαβόπουλος 3 (1), Χαντ 8, Σίμσον 19 (3), Αντριτς 9 (2), Μπαζίνας

Οι γηπεδούχοι, τα έδωσαν όλα στο τελευταίο δεκάλεπτο και έτσι πανηγύρισαν τη νίκη μέσα στην έδρα τους με 76-73.

«Απέδρασε» από τη Ρόδο η ΑΕΚ

Νωρίτερα η ΑΕΚ, κατόρθωσε να πάρει μία πολύ σημαντική νίκη.

Με μία πολύ σημαντική βαθμολογικά και ψυχολογικά νίκη, συνδύασε ο Κούρο Σεγκούρα το ντεμπούτο του στον πάγκο της ΑΕΚ. Η Ένωση επικράτησε 65-62 στην Ρόδο του Κολοσσού, σε αναμέτρηση για τη 19η αγωνιστική της Basket League, πήρε ρεβάνς για την εντός έδρας ήττα του πρώτου γύρου (με την ίδια ακριβώς διαφορά, 85-82) και έπιασε τον σημερινό της αντίπαλο στην τρίτη θέση της κατάταξης, έστω και με ένα ματς περισσότερο. Ο Δημήτρης Μαυροειδής κυριάρχησε στα ριμπάουντ, πέτυχε το καθοριστικό καλάθι στα 14΄΄ και ήταν ο πρωταγωνιστής για τους «κιτρινόμαυρους», που πέτυχαν τη δεύτερη διαδοχική νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης και η παρθενική εμφάνιση με τα κιτρινόμαυρα του Αντώνη Κόνιαρη, ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του (ρήξη χιαστού), όταν φορούσε τη φανέλα του Ιωνικού. Απόντες από την Ένωση ήταν οι Παππάς, Ανγκόλα και Λάνγκφορντ.

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 32-31, 45-45, 62-65

