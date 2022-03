Life

#StopWar: Και η Αθήνα στη μεγάλη συναυλία – τηλεμαραθώνιο για την Ουκρανία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στη διεθνή φιλανθρωπική συναυλία – τηλεμαραθώνιο για την Ουκρανία.

Πραγματοποιήθηκε η μεγάλη συναυλία- τηλεμαραθώνιος #StopWar για τη στήριξη της Ουκρανίας. Η διεθνής φιλανθρωπική συναυλία-τηλεμαραθώνιος μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε 20 πλατείες μεγάλων πόλεων και πρωτευουσών σε όλο τον κόσμο.

Η Ελλάδα συμμετείχε στη δράση, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για το δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό. Στην πλατεία Κοτζιά στήθηκε από νωρίς μια μεγάλη γιγαντοοθόνη για τη μετάδοση της μεγάλης φιλανθρωπικής συναυλίας.

«Η Αθήνα στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για τη δημοκρατία και την ειρήνη» τόνισε στο μήνυμά του ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ενώ ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα Σεργίι Σουτένκο δήλωσε: «Οι Έλληνες γνωρίζουν τι σημαίνει ελευθερία. Η Ουκρανία τώρα υπερασπίζεται την ανεξαρτησία και την ελευθερία της, το δικαίωμα να επιλέξει το μέλλον της».

Με ιδιαίτερη αναφορά στην πολιορκούμενη Μαριούπολη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ζήτησε να ενταθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στον Ουκρανικό λαό τονίζοντας: «Η βοήθεια προς τον ουκρανικό λαό δεν είναι ζήτημα επιλογής για τους Έλληνες. Είναι ζήτημα ανάγκης, ζήτημα αρχής».





Ειδήσεις σήμερα:

Άρης: αγχωτική νίκη κόντρα στον Προμηθέα



Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Πωλητήριο στο ουζερί της Βίκυς

Αστυνομικός έσωσε τη ζώη κοπέλας!