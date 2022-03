Κόσμος

Ισραήλ: Τρομοκρατική επίθεση με νεκρούς (εικόνες)

Νεκροί Ισραηλινοί σε επίθεση που έγινε στη Χαντέρα. Τραυματίες από την επίθεση.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σε μια «τρομοκρατική» επίθεση απόψε στην ισραηλινή πόλη Χαντέρα (βόρεια), έγινε γνωστό από τους διασώστες και την αστυνομία, που είπε ότι σκότωσε τους δράστες.

«Δύο Ισραηλινοί σκοτώθηκαν σε μια τρομοκρατική επίθεση στη Χαντέρα», που βρίσκεται μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Χάιφας, ανέφερε, σε ένα σύντομο μήνυμα, η υπηρεσία Magen David Adom, το ισοδύναμο στο Ισραήλ του Ερυθρού Σταυρού, προσθέτοντας πως παρείχε φροντίδα σε έξι ανθρώπους για τραύματα που συνδέονται με το περιστατικό.

«Δύο τρομοκράτες άνοιξαν πυρ προς αστυνομικούς, προκαλώντας τον θάνατο δύο περαστικών», έγινε γνωστό από την ισραηλινή αστυνομία, που διευκρίνισε πως οι ειδικές δυνάμεις σκότωσαν τους δύο δράστες.

Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας στη Χαντέρα, τις οποίες μετέδωσαν τα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα, δείχνουν δύο άνδρες να ανοίγουν πυρ με αυτόματα όπλα σε έναν δρόμο, όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα, προτού κατευθυνθούν προς το πεζοδρόμιο. Στο σημείο, στη Χαντέρα, ένας δημοσιογράφος του AFP είδε ένα πτώμα να κείτεται στο έδαφος.

Η επίθεση έλαβε χώρα, την ώρα που το Ισραήλ φιλοξενεί σήμερα και αύριο μια σύνοδο με τη συμμετοχή των επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, των Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Μαρόκου, στην έρημο Νεγκέβ (νότια).

