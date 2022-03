Κοινωνία

Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Στο Δικαστήριο ο ηθοποιός

Ο ηθοποιός θα καθήσει στο εδώλιο του δικαστηρίου για ένα βιασμό και για δυο απόπειρες βιασμού Ξεκινούν οι καταθέσεις των γυναικών που τον καταγγέλλουν

Με παρόντα τον κατηγορούμενο για βαρύτατες πράξεις σεξουαλικής βίας κατά συναδέλφων του, Πέτρο Φιλιππίδη αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα η διαδικασία ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που διακόπηκε στις 18 Μαρτίου μετά από αίτημα της πλευράς του ηθοποιού.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του επιφανούς καλλιτέχνη, ο κατηγορούμενος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού θα βρίσκεται σήμερα στο εδώλιο του δικαστηρίου από το οποίο απουσίασε κατά την έναρξη της δίκης επικαλούμενος σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο συνήγορος του καλλιτέχνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ζήτησε κατά την προηγούμενη δικάσιμο την διακοπή της δίκης ώστε ο εντολέας του να παρασταθεί στο δικαστήριο και να δηλώσει την θέση του έναντι όσων του καταλογίζονται στην δικογραφία. Ανέφερε μάλιστα ο συνήγορος, πως πρόθεση του ηθοποιού είναι να υποβάλει ερωτήσεις στις συναδέλφους του που τον καταγγέλλουν.

Το δικαστήριο αν και, όπως τόνισε και η πρόεδρος και η Εισαγγελέας, δεν έλαβε από την πλευρά του κ. Φιλιππίδη κανένα πιστοποιητικό για την κατάσταση της υγείας του, αποδέχθηκε το αίτημα του κ. Δημητρακόπουλου ορίζοντας τη σημερινή δικάσιμο ως αυτήν που ο κατηγορούμενος θα βρεθεί ενώπιον των δικαστών για να προβεί στην αρχική του τοποθέτηση έναντι των κατηγοριών.

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία και να βρεθούν στο βήμα του μάρτυρα οι γυναίκες που καταγγέλλουν τον συνάδελφο τους. Ωστόσο είναι προς το παρόν ζητούμενο αν οι καταθέσεις τους θα δοθούν παρουσία κοινού στην αίθουσα ή αν μιλήσουν στους δικαστές για όσα ισχυρίζονται ότι υπέστησαν, χωρίς δημοσιότητα. Σύμφωνα με δηλώσεις του συνηγόρου του κατηγορούμενου, ενημερώθηκε ότι η Πολιτική Αγωγή προτίθεται σήμερα να ζητήσει κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία για τις καταθέσεις των τριών καταγγελλουσών, αίτημα που ο κ. Δημητρακόπουλος άφησε να εννοηθεί πως τον προβληματίζει καθώς όπως αναφέρει: «Πιστεύω ότι η δημοσιότητα διασφαλίζει μία πιο σωστή και πιο ορθή δικαστική απόφαση».

Αν η πλευρά των θυμάτων, επικαλούμενη προστασία του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου, αλλά και ψυχική ταλαιπωρία των τριών γυναικών, όπως ορίζεται στην σχετική διάταξη της Ποινικής Δικονομίας, ζητήσει να καταθέσουν με κλειστές τις πόρτες του ΜΟΔ, το δικαστήριο αφού ακούσει την εισαγγελική πρόταση για τα θέμα, θα σταθμίσει τα δεδομένα και θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που θα αναγνωστεί στο δικαστήριο, ο προσωρινά κρατούμενος από τον περασμένο Ιούλιο ηθοποιός, φέρεται να βίασε μία συνάδελφο του το 2008, πράξη που έγινε δύο φορές, καθώς και να αποπειράθηκε να βιάσει άλλες δύο ηθοποιούς, το 2010 και το 2014. Οι δύο πράξεις, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, τελέστηκαν μέσα στο καμαρίνι του, όπου βρέθηκαν οι συνάδελφοι του για επαγγελματικούς λόγους, ενώ στην τρίτη περίπτωση επιχείρησε να βιάσει την ηθοποιό μέσα στο αυτοκίνητο του, επίσης μετά από επαγγελματικό ραντεβού που είχε με την άνεργη τότε, παθούσα.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως οι καταγγέλλουσες έχουν στόχο την προσωπική τους προβολή δια της συκοφάντησης του ίδιου.

Πλην των τριών γυναικών, στο δικαστήριο αναμένεται να καταθέσουν και άλλοι συνάδελφοι τους μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.