Βομβιστική επίθεση στην Κολομβία - Ένα παιδί νεκρό, δεκάδες τραυματίες

Η βομβιστική επίθεση έγινε μπροστά σε αστυνομικό τμήμα Μπογοτά. Οι αρχές προσέφεραν αμοιβή για κάθε πληροφορία που θα επιτρέψει τη σύλληψη του ή των δραστών της επίθεσης

Ένα παιδί δώδεκα ετών σκοτώθηκε και άλλοι τριάντα και πλέον άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον έξι παιδιά, τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε βομβιστική επίθεση μπροστά σε αστυνομικό τμήμα στην Μπογοτά, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή.

«Το ένα από τα επτά παιδιά που τραυματίστηκαν, ηλικίας ούτε 12 ετών, πέθανε τα ξημερώματα» χθες, ανέφερε μέσω Twitter η Κλαούντια Λόπες, η δήμαρχος της κολομβιανής πρωτεύουσας.

«Δυστυχώς έχουμε ένα κοριτσάκι πέντε ετών που βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε, εξηγώντας πως το παιδί αυτό έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ο στρατηγός Ελιέσερ Καμάτσο Χιμένες, αρχηγός της αστυνομίας στην Μπογοτά, έδωσε νεότερο απολογισμό, που κάνει λόγο για τριάντα τραυματίες.

Δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τραυματίστηκαν στην επίθεση, βρίσκονται σε «σταθερή» κατάσταση.

Τα παιδιά «έπαιζαν» κοντά στο αστυνομικό τμήμα όταν έγινε η έκρηξη, εξήγησε η κυρία Λόπες, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για τη δεύτερη επίθεση αυτού του είδους από την αρχή του μήνα στη λαϊκή συνοικία Σιουδάδ Μπολίβαρ.

Τα εκρηκτικά είχαν τοποθετηθεί σε βαλίτσα μπροστά στο αστυνομικό τμήμα και «πυροδοτήθηκε από απόσταση τηλεφωνικά», είπε στα ΜΜΕ ο υπουργός Άμυνας, ο Διέγο Μολάνο.

«Πανομοιότυπος μηχανισμός» είχε χρησιμοποιηθεί την 5η Μαρτίου στην επίθεση εναντίον άλλου αστυνομικού τμήματος στην ίδια συνοικία, πρόσθεσε ο υπουργός.

Οι αρχές προσέφεραν αμοιβή ίση με 80.000 δολάρια (72.800 ευρώ) για κάθε πληροφορία που θα επιτρέψει τη σύλληψη του ή των δραστών της επίθεσης που διαπράχθηκε προχθές.

«Άκουσα τον κρότο της βόμβας, άρχισε να τρέχω για να σωθώ από τον κίνδυνο. Έχασα την ακοή μου, τα γυαλιά μου, ήμουν αποσβολωμένος», αφηγήθηκε ο Λεονάρδο Μποκανέγρα, που βρισκόταν σε κοντινό εμπορικό κατάστημα όταν έγινε η έκρηξη.

Πέρα από την καταστροφή μέρους του αστυνομικού τμήματος, ζημιές υπέστησαν περίπου εξήντα άλλα κτίρια στην περιοχή.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Ιβάν Ντούκε, η θητεία του οποίου θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο –δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής–, εξέφρασε μέσω Twitter τη «βαθιά οδύνη» του.

Η Κολομβία βιώνει αναζωπύρωση της βίας των ένοπλων ομάδων: αποστατών της πρώην παράταξης ανταρτών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016· μελών του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), επισήμως της τελευταίας παράταξης που συνεχίζει τον ένοπλο αγώνα στην Κολομβία· των κληρονόμων των ακροδεξιών παραστρατιωτικών που επισήμως αφοπλίστηκαν και διαλύθηκαν το 2006· και άλλων οργανώσεων που επιδίδονται κατά κύριο λόγο στη διακίνηση ναρκωτικών, όπως η Clan del Golfo.

