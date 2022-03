Αθλητικά

Miami Open – Κύργιος: Στους “16” χωρίς να χάσει σετ!

Ο Ελληνοαυστραλός δείχνει να βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση. Χρειάστηκε μόλις 64 λεπτά να ξεπεράσει και το εμπόδιο του Φονίνι.

Ασταμάτητος είναι προς το παρόν στο Miami Open ο Νικ Κύργιος, ο οποίος ξεπέρασε και το εμπόδιο του Φάμπιο Φονίνι, παίρνοντας την πρόκριση στους "16" του τουρνουά.

Κάτι περισσότερο από μία ώρα (64 λεπτά) χρειάστηκε ο ομογενής Αυστραλός για να επικρατήσει του πολύπειρου Ιταλού με 2-0 (6-2, 6-4). Ο Κύργιος περιμένει, πλέον, να μάθει τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση που θα είναι ένας εκ των Γιάνικ Σίνερ ή, Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Το νο10 της παγκόσμιας κατάταξης δεν έχει χάσει ακόμη ούτε ένα σετ στο 1000άρι τουρνουά της Φλόριντα, επικρατώντας με 2-0 και επί των Αντριάν Μαναρινό, Αντρέι Ρούμπλεφ.

Άνετα πέρασαν στον 4ο γύρο και οι Κάσπερ Ρουντ, Κάμερον Νόρι. Ο Νορβηγός (νο6 του ταμπλό) επικράτησε με 6-2, 6-3 επί του Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ενώ ο Βρετανός (νο10 του ταμπλό) νίκησε πιο δύσκολα τον Ούγκο Γκαστόν με 6-3, 7-5. Οι νικητές θα παίξουν μαζί στην φάση των "16" του Miami Open.

