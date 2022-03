Υγεία - Περιβάλλον

Με κορονοϊό η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάριν Ζαν-Πιερ

Η Κάριν Ζαν-Πιερ προστίθεται σε σειρά κρουσμάτων μεταξύ των συνεργατών του αμερικανού προέδρου.

Με κορονοϊό μολύνθηκε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάριν Ζαν-Πιερ μετά το ταξίδι της στην Ευρώπη, όπου συνόδευσε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Θετική είναι διαγνωστεί και η βασική εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι.

Διευκρίνισε ότι ενημερώθηκε για το θετικό αποτέλεσμα του μοριακού τεστ (του λεγόμενου PCR) στο οποίο υποβλήθηκε αφού επέστρεψε την Κυριακή το πρωί στις ΗΠΑ, μετά την περιοδεία του Τζο Μπάιντεν στην πρωτεύουσα του Βελγίου και στην Πολωνία.

«Υποβλήθηκα σε τεστ PCR. Η εξέταση είχε θετικό αποτέλεσμα. Είδα τον πρόεδρο για τελευταία φορά χθες, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης με κοινωνική απόσταση, και ο πρόεδρος δεν θεωρείται στενή επαφή με βάσει τις οδηγίες» των αμερικανικών υγειονομικών αρχών, εξήγησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Δημοσιοποιώ το θετικό αποτέλεσμα της εξέτασής μου σήμερα για λόγους διαφάνειας», σημείωσε η κυρία Ζαν-Πιερ, τονίζοντας πως αισθάνεται μόνο «ελαφριά συμπτώματα» και ότι είναι πλήρως εμβολιασμένη κατά της COVID-19, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

