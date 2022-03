Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης: Το πρόστιμο για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 αναστέλλεται, δεν καταργείται

Οι υγειονομικοί που δεν εμβολιάζονται θα παραμείνουν σε αναστολή τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Μέσα στον Απρίλιο οι αποφάσεις για την 4η δόση του εμβολίου.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», διευκρίνισε ότι οι μαθητές θα υποχρεούνται στη διενέργεια μόνο ενός self test την εβδομάδα από την 1η Απριλίου και μετά.

Σε ότι αφορά τα πρόστιμα στους ανεμβολίαστους άνω των 60, ξεκαθάρισε ότι αναστέλλονται από τις 15 Απριλίου έως τις 30 Αυγούστου και μετά θα επανεξεταστούν και οι όποιες αποφάσεις θα συναρτηθούν από την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων.

Σε ότι αφορά την επιδημιολογική εικόνα σήμερα, είπε ότι έχει δυο όψεις. Τα κρούσματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται σε νοσηλείες, εντός και εκτός ΜΕΘ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό, έχει το γεγονός ότι το 85% των ενηλίκων είναι εμβολιασμένοι και το 90% των άνω των 60.

Στο σκέλος της αναστολής των υγειονομικών, ο κ. Πλεύρης ήταν κατηγορηματικός. Οι υγειονομικοί που παραμένουν ανεμβολίαστοι θα παραμείνουν εκτός ΕΣΥ έως και τις 31/12. Μετά το ζήτημα τους θα επανεξεταστεί ανάλογα με το πώς θα εξελίσσεται η πανδημία. Ο Υπουργός Υγείας, είπα ότι από τους 7.000 υγειονομικούς που τέθηκαν σε αναστολή αρχικά, αυτή τη στιγμή παραμένουν ανεμβολίαστοι οι περίπου 3.500, αλλά υπάρχουν και πολλοί που επέστρεψαν με πιστοποιητικό νόσησης, οπότε δεν μπορεί να υπάρχει σαφής εικόνα για το πόσοι εμβολιάστηκαν.

Για το θέμα της 4ης δόσης του εμβολίου, ο κ. Πλεύρης είπε ότι αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στον Απρίλιο, αφού προηγηθούν οι εισηγήσεις των επιστημόνων.

Τέλος για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ο Υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι δεν θα καταργηθεί. Αυτό που μελετάται να καταργηθεί, σε πρώτη φάση για το διάστημα από τον Απρίλιο έως και το καλοκαίρι, είναι οι περιορισμοί που υπάρχουν για την πρόσβαση των ανεμβολίαστων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

