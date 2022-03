Οικονομία

ΕΝΦΙΑ – Ε9: Λήγει η προθεσμία για διορθώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο μήνες νωρίτερα φέτος η προθεσμία για τις διορθώσεις. Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν.

Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις στο Ε9 έχουν έως την Πέμπτη οι ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων η περιουσιακή κατάσταση άλλαξε το 2021, αλλά δεν το έχουν δηλώσει ακόμα στην εφορία. Η προθεσμία λήγει φέτος στις 31 Μαρτίου, δύο μήνες νωρίτερα από το καθιερωμένο, καθώς φέτος σχεδιάζεται να γίνει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ εντός Απριλίου, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η αποπληρωμή του φόρου ακινήτων σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Το Ε9 τους θα πρέπει να διορθώσουν όλοι εκείνοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι αγόρασαν ή πούλησαν ακίνητα το περασμένο έτος ή γενικότερα έχουν μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση ( π.χ κληρονομιές, δωρεές) αλλά και όσοι προχώρησαν στην τακτοποίηση αυθαιρέτων ή αποκάλυψαν αδήλωτα τετραγωνικά.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ η πλατφόρμα διορθώσεων στο Ε9 θα κλείσει την 1η Απριλίου ώστε οι υπηρεσίες να μπουν σε τροχιά εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ, αφού νωρίτερα δημοσιευθούν και οι απαραίτητες εγκύκλιοι μετά τις αλλαγές στο φόρο και τη νέα έκπτωση των 350 εκατ. ευρώ.

Για την υποβολή αλλαγών στο Ε9 οι φορολογούμενοι μπαίνουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην Εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» και το πρώτο βήμα αφορά στην επιλογή του έτους στο οποίο αφορούν οι αλλαγές ή τη δημιουργία νέου εντύπου Ε9. Οι πίνακες 1 αφορούν κτίσματα και οικόπεδα και 2 τα γήπεδα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη δήλωση ημιτελών κτισμάτων, αποθηκών, εμπράγματων δικαιωμάτων , ορόφου και ποσοστών συνιδιοκτησίας καθώς τα λάθη μπορεί να κοστίσουν ακριβά.

Ειδικότερα:

Ημιτελή κτίσματα. Φορολογούνται με έκπτωση 60%.

Αποθήκες – πάρκινγκ: Φορολογούνται με έκπτωση 90%.

Εμπράγματα δικαιώματα. Αν δεν δηλωθεί ψιλή κυριότητα ή επικαρπία το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.

Ποσοστό συνιδιοκτησίας:. Σε περίπτωση μη αναγραφής για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%. Φέτος τα ποσοστά συνιδιοκτησίας είναι ακόμα πιο κρίσιμα καθώς αποτελούν βαρόμετρο για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου φυσικών προσώπων.

Όροφος: Αν δεν δηλωθεί όροφος ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με τον υψηλότερο συντελεστή που αντιστοιχεί στον έκτο όροφο.

Πηγή: euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τρόφιμα: Σύσκεψη Μητσοτάκη για την επάρκεια προϊόντων στην αγορά

Βομβιστική επίθεση στην Κολομβία - Ένα παιδί νεκρό, δεκάδες τραυματίες

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί πόλεων