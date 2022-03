Κοινωνία

Missing alert για 15χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Θρίλερ" με την εξαφάνιση ανηλίκου. Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη του. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε...

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονου από την περιοχή του Ωρωπού.

Σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» αναφέρονται τα εξής:

"Στις 27/03/22, κατά τις απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Ωρωπού, ο Απόστολος Δ. 15 ετών. «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» προέβη σήμερα 28/3/2022 στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του καθώς, υπάρχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Απόστολος Δ. έχει ύψος 1.70 μ., ζυγίζει 45 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε μαύρη φόρμα, μπλε αθλητικά παπούτσια και τσάντα πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple".

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Ανήλικος μαχαίρωσε 29χρονο για τα... μάτια μιας γυναίκας

Βομβιστική επίθεση στην Κολομβία - Ένα παιδί νεκρό, δεκάδες τραυματίες

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί πόλεων