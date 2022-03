Οικονομία

ΑΔΕΔΥ: Η ΠΟΕ-ΟΤΑ συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βασικά αιτήματα της κινητοποίησης, μεταξύ άλλων, είναι η χορήγηση αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις και η μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 6 Απριλίου, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) με οικονομικά αιτήματα.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στους δήμους κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «αντί ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας εργαλειοποιεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφενός για να αποποιηθεί τις δικές της ευθύνες για την φτώχεια και την απομείωση των μισθών των εργαζομένων και αφετέρου για να συνεχίσει την αντεργατική και νεοφιλελεύθερη πολιτική της. Κι όλα αυτά, ενώ 12 χρόνια τώρα, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικά στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα υφίστανται λόγω μνημονίων δραματικές μειώσεις στους μισθούς τους, κατακρεούργηση των δικαιωμάτων τους και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους εξαθλίωσης».

Βασικά αιτήματα της κινητοποίησης είναι η χορήγηση αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις, η μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και η αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Ανήλικος μαχαίρωσε 29χρονο για τα... μάτια μιας γυναίκας

Μαστροπεία: Εξέδιδαν 19χρονη που κρατούσαν φυλακισμένη με το παιδί της

Οπαδική βία - Κιλκίς: Ξυλοκόπησαν ποδοσφαιριστή δέκα άτομα