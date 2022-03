Κοινωνία

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: Η νέα ανάρτηση του ιατροδικαστή για ασφυξία

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ των θανάτων των τριών παιδιών. Η νέα ανάρτηση του Γρηγόρη Λέων και η κατάσταση της οικογένειας.

Όλες οι εξελίξεις στο "θρίλερ" των θανάτων των τριών παιδιών στην Πάτρα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Αρχικά η εκπομπή αναφέρθηκε στη νέα ανάρτηση «βόμβα» του ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων. Ο ιατροδικαστής, ο οποίος τις τελευταίες μέρες έχει ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα του θανάτου των τριών παιδιών έδωσε νέα διάσταση στο θρίλερ.

Όπως αναφέρει στη ανάρτησή του, «διαβάζω ένα επιστημονικό άρθρο όπου σε περιστατικό απόφραξης των αεροφόρων οδών σε παιδί το βασικό εύρημα που υπήρχε ήταν υποξαιμική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια».

Διαβάζω ένα επιστημονικό άρθρο όπου σε περιστατικό απόφραξης των αεροφόρων οδών σε παιδί το βασικό εύρημα που υπήρχε ήταν υποξαιμική- ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια. McIntosh BJ, Shanks DE, Whitworth JM. Child abuse by suffocation presenting as hypoxic-ischemic encephalopathy

— Γρηγόρης Λέων (@grigorisleon) March 27, 2022

Υπενθυμίζεται οτι η Τζωρτζίνα, το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας που πέθανε τον Ιανουάριο είχε σοβαρή εγκεφαλοπάθεια.

Στην συνέχεια ο Κωνσταντίνος Φλαμής μιλώντας στην εκπομπή δήλωσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν ακουστεί πολλά για την υπόθεση. Από εντάλματα σύλληψης μέχρι κρυφές προσαγωγές και καταθέσεις. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει.και πρόσθεσε ότι η Αστυνομία, μετά από εντολή της Εισαγγελίας Πατρών, διενεργεί προκαταρκτική. Μια έρευνα χωρίς κατηγορούμενο, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, λήψη συγκεκριμένων καταθέσεων και όταν ολοκληρωθεί θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Εντάλματα φυσικά δεν μπορούν να εκδοθούν, προσαγωγές και συλλήψεις δεν μπορούν να γίνουν εκτός και αν υπάρξει ομολογία ή κάποιο αδιάσειστο στοιχείο που να οδηγεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, κάτι που στην παρούσα φάση δεν υπάρχει.

