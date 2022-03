Life

Ουκρανία: Οι Bon Jovi “εμπνέουν” την αντίσταση στη ρωσική εισβολή

Τα «τιτιβίσματα» του συγκροτήματος, της ουκρανικής κυβέρνησης και ο ρόλος του «It’s My Life».

Το επιτυχημένο τραγούδι των Bon Jovi «It’s My Life» εμπνέει τους Ουκρανούς να οργανωθούν για μάχη εναντίον των ρωσικών δυνάμεων εισβολής.

Βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται πολίτες στην ακτή της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της χώρας, να γεμίζουν σάκους με άμμο και να τους φορτώνουν στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, με την επιτυχία της μπάντας από το Τζέρσεϊ του 2000 να ακούγεται από τα ηχεία έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το συγκρότημα ανάρτησε το βίντεο στον λογαριασμό του στο Twitter και έγραψε: «Γι αυτούς που έμειναν στις θέσεις τους...Οδησσός. Ουκρανία. Δόξα στην Ουκρανία!»

Στο tweet των Bon Jovi tweet απάντησε η ουκρανική κυβέρνηση. «Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη» αναφέρεται στο tweet από τον επίσημο λογαριασμό της κυβέρνησης της Ουκρανίας.

Η αρχική ανάρτηση έγινε από τον πρώην πρέσβη της Ουκρανίας στην Αυστρία, ο οποίος έγραψε: «Η Οδησσός ετοιμάζει οχυρώσεις και προετοιμάζεται για μάχη».

