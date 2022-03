Κορονοϊός – Σανγκάη: Σκληρό lockdown αλά…. μονά – ζυγά!

Υγεία - Περιβάλλον

Οι κάτοικοι της ανατολικής Σανγκάης δεν θα μπορέσουν να βγουν από το σπίτι τους μέχρι την 1η Απριλίου!

Lockdown σε δύο φάσεις: η μισή Σανγκάη μπαίνει από σήμερα σε lockdown, ενώ το άλλο μισό της πόλης θα ακολουθήσει μετά την 1η Απριλίου, καθώς η κινεζική οικονομική πρωτεύουσα των 25 εκατομμυρίων κατοίκων είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη έξαρση των κρουσμάτων covid-19 εδώ και δύο χρόνια.

Οι κάτοικοι στο ανατολικό τμήμα της πόλης δεν θα μπορούν να βγουν από το σπίτι τους από σήμερα και ως την 1η Απριλίου στις 5 τα ξημερώματα. Στη συνέχεια τα περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν για το δυτικό τμήμα της Σανγκάης.

Μετά την ανακοίνωση του μέτρου αυτού χθες Κυριακή το βράδυ οι κάτοικοι της πόλης έσπευσαν στα σούπερ μάρκετ, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που καταφέρθηκαν εναντίον των αρχών επειδή δεν κατάφεραν να ανασχέσουν την εξάπλωση του κορονοϊού παρά την επιβολή περιοριστικών μέτρων εδώ και πολλές εβδομάδες.

Σύμφωνα με τη δημαρχία, το lockdown δύο φάσεων θα επιτρέψει να επιταχυνθεί η διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ στους κατοίκους της Σανγκάης ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας.

Μέχρι πρότινος οι αρχές της κινεζικής πόλης προσπαθούσαν να αποφύγουν το πλήρες lockdown, προκειμένου να μην πλήξουν την οικονομία, υιοθετώντας πιο στοχευμένα μέτρα, όπως 48ωρα lockdown σε συγκεκριμένα κτίρια κατοικιών.

Ωστόσο η πόλη έχει αναχθεί τις τελευταίες ημέρες σε επίκεντρο του νέου κύματος μολύνσεων, που οφείλονται στο παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον του κορονοϊού. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα 3.500 νέα κρούσματα covid-19 στη Σανγκάη.

Στο ανατολικό τμήμα της Σανγκάης, το Πουντόνγκ, που μπαίνει σε lockdown από σήμερα, βρίσκεται το κεντρικό αεροδρόμιο της πόλης και η διάσημη επιχειρηματική συνοικία με τους τεράστιους ουρανοξύστες.

Από την Παρασκευή τα περιοριστικά μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή στο Πούξι, το δυτικό τμήμα της Σανγκάης.

Προς το παρόν οι τοπικές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν και πώς θα επηρεαστεί η λειτουργία των αεροδρομίων και του λιμανιού της πόλης.

