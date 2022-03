Life

“Άγριες Μέλισσες”: Τι θα δούμε την Δευτέρα (εικόνες)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1. Πάρτε μία... γεύση από το αποψινό επεισόδιο.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Η Ζωή και η Αιμιλία προσπαθούν να θολώσουν τα νερά στην Κορίνα, για να μη καταλάβει τον πραγματικό λόγο που κατεβαίνουν στην Αθήνα. Τα οικονομικά προβλήματα αρχίζουν να διαφαίνονται στο σπίτι της οικογένειας Σταμίρη. Η Ασημίνα μαθαίνει απ’ τον Σέργιο για τον καυγά του Φώτη με τον Ζαχαρία και φοβάται για την εμπλοκή της οικογένειας Βαμβακά στην υπόθεση της ληστείας στο σπίτι του Μεγαρίτη. Ο Ζάχος θ’ ανακαλύψει πως στην παγίδα που του έστησαν εμπλέκονται πολλά και σημαντικά πρόσωπα. Ο Κωνσταντής ανακαλύπτει ποιος κρύβεται πίσω απ’ τις φωτογραφίες της Δρόσως με τον Δάκη. Η οικογένεια Τόλλια ανακουφίζεται με την ομολογία του Θανάση, ενώ οι καινούριες συλλήψεις θα φέρουν χιονοστιβάδα ανατροπών.

