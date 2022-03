Κόσμος

Ουκρανία – Μαριούπολη: Η δραματική έκκληση του δημάρχου

Η πόλη βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ανθρωπιστικής καταστροφής, με τις αντιμαχόμενες πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για την μη απομάκρυνση των αμάχων.

Η Μαριούπολη στη νότια Ουκρανία βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ανθρωπιστικής καταστροφής και πρέπει να εκκενωθεί πλήρως, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, ενώ η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ υπογράμμισε πως το Κίεβο δεν σχεδιάζει να ανοίξει σήμερα ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απομάκρυνση αμάχων από πολιορκημένες πόλεις επειδή οι υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν για πιθανή ρωσική «προβοκάτσια» στους διαδρόμους αυτούς.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο δήλωσε ότι περίπου 160.000 άμαχοι παραμένουν παγιδευμένοι στην πόλη χωρίς ηλεκτροδότηση. Είκοσι έξι λεωφορεία περιμένουν για να απομακρύνουν αμάχους, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις δεν συμφώνησαν να τους επιτρέψουν την ασφαλή διέλευση, πρόσθεσε.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία παίζει μαζί μας», δήλωσε ο δήμαρχος. Η Ρωσία αρνείται πως στοχοθετεί αμάχους και κατηγορεί την Ουκρανία για την αποτυχία να συμφωνηθούν ασφαλείς διάδρομοι για τους παγιδευμένους αμάχους.

Στο μεταξύ η ουκρανή υφυπουργός Άμυνας Χάνα Μαλιάρ δήλωσε σήμερα πως οι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται, αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν πουθενά στην Ουκρανία.

Η ίδια πρόσθεσε πως οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να ενισχύσουν θέσεις που κρατούν ήδη και να διασπάσουν τις άμυνες του Κιέβου, αλλά δεν έχουν ελπίδα να καταλάβουν την πρωτεύουσα.

«Από σήμερα, ο εχθρός ανασυντάσσει τις δυνάμεις του, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει πουθενά στην Ουκρανία», δήλωσε η Μαλιάρ στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, χωρίς να παράσχει στοιχεία για τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων.

