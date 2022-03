Κοινωνία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεπέρασαν τις 15000 οι πρόσφυγες στη χώρα μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν οι 5.000 από τους Ουκρανούς πρόσφυγες που έφτασαν στη χώρα μας, είναι παιδιά.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με βάση τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει ότι το τελευταίο 24ωρο (27/3/2022) στην Ελλάδα εισήλθαν 294 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 62 ανήλικοι.

Αναλυτικά:

Από τον Προμαχώνα: 173

Από Ευζώνους: 18

Από τα υπόλοιπα χερσαία σύνορα: 45

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αφίχθησαν 47, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 10 και σε άλλα αεροδρόμια 1.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, στην Ελλάδα έχουν περάσει τα σύνορα 15.051 Ουκρανοί υπήκοοι, από τους οποίους 4.731 ανήλικοι.

Αγρίνιο: Ανήλικος μαχαίρωσε 29χρονο για τα... μάτια μιας γυναίκας

Μαστροπεία: Εξέδιδαν 19χρονη που κρατούσαν φυλακισμένη με το παιδί της

Οπαδική βία - Κιλκίς: Ξυλοκόπησαν ποδοσφαιριστή δέκα άτομα