Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο χορό των Ρίχτερ η Θήβα. Νέα σεισμική δόνηση αισθητή και στην Αττική.

Άλλη μια σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Θήβα.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 3,1 Ρίχτερ.Η δόνηση έγινε 5 χλμ ανατολικά της Θήβας και είχε εστιακό βάθος 11,6 χλμ.

Σημειώνεται ότι από χθες το βράδυ που έγιναν τα 3,8 Ρίχτερ στην περιοχή η γη δεν έχει σταματήσει να τρέμει.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Ανήλικος μαχαίρωσε 29χρονο για τα... μάτια μιας γυναίκας

Βομβιστική επίθεση στην Κολομβία - Ένα παιδί νεκρό, δεκάδες τραυματίες

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί πόλεων