“Το Πρωινό” - Κυριακίδης: Η συνεργασία με τον Πέτρο Φιλιππίδη και το #MeToo (βίντεο)

Ο αγαπημένος ηθοποιός σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" ήταν ο αγαπημένος ηθοποιός Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Με αφορμή την έναρξη της δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ο οποίος κατηγορείται για βαριά σεξουαλικά εγκλήματα ο ηθοποιός μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά για την συνεργασία που είχαν στο παρελθόν μαζί του αλλά και για το κίνημα #metoo γενικότερα.

«Από τη μία μεριά υπάρχει ο ηθικός δρόμος και από την άλλη ο νομικός δρόμος. Νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικές συνιστώσες. Εμένα μου προκαλεί στεναχώρια, γιατί τέτοια γεγονότα είναι κατακριτέα και δεν πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να σεβόμαστε αυτούς που συνεργαζόμαστε, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και πρέπει κάποια στιγμή να ζητάμε και συγγνώμη, έστω κι αν έχουμε πειράξει κάποιον στο οτιδήποτε. Δεν μιλάω για ακραίες καταστάσεις, ένα συγγνώμη. Εγώ δεν την έχω ακούσει ακόμα αυτή τη συγγνώμη από κανέναν. Έχω συνεργαστεί με τον Πέτρο Φιλιππίδη, δεν έχω συνεργαστεί με τον Δημήτρη Λιγνάδη, είναι πολύ κοντινοί μας άνθρωποι και είναι σαν να συμβαίνει μέσα στο σπίτι μας κάτι» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Τέλος, συμπλήρωσε: «Έχω μιλήσει υπερβολικά σε συνάδελφό μου και έχω ζητήσει συγγνώμη. Αυτό περιμένω να ζητήσει κάποιος συγγνώμη».

