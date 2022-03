Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα

Η φωτιά καίει δασική έκταση. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα φωτιά στους πρόποδες της Πάρνηθας.

Σύμφωνα με πληροφορίες,, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση κοντά στην οδό Αετόπετρας στον δήμο Αχαρνών.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 7 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλείται κατοικημένη περιοχή.

