Βουλή: Ο Ζελένσκι θα μιλήσει στην Ολομέλεια

Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία της ομιλίας μετά την πρόσκληση που απηύθυνε στον Ουκρανό ομόλογο του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την Πέμπτη 7 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι, προσδιορίστηκε η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Βουλή των Ελλήνων.

Η ημερομηνία της ομιλίας του κ. Ζελένσκι οριστικοποιήθηκε μετά από συνάντηση που είχε, νωρίτερα σήμερα, ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας με τον πρεσβευτή της Ουκρανίας στην Ελλάδα Σουτένκο Σεργίι.

Μετά την ομιλία του Προέδρου της Ουκρανίας θα ακολουθήσει ομιλία από τον Πρόεδρο της Βουλής.

Πρόσκληση στον κ. Ζελένσκι να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων, είχε απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Πρόεδρο της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν στις 25 Μαρτίου.

Ξένοι ηγέτες που έχουν μιλήσει στην Βουλή

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά τη μεταπολίτευση έχουν μιλήσει αρκετοί ξένοι ηγέτες.

Στις 18/71991 είχε μιλήσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους, στις 6/6/2008 ο Πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Ζαρκοζί και στις 23/11/2010 ο Πρόεδρος της Κύπρου Δημήτρης Χριστόφιας.

Πέντε χρόνια αργότερα, στις 23/10/2015 πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Προέδρου της Γαλλίας, Φρανσουά Ολλάντκαι λίγο αργότερα, στις 22/12/2015, σε ειδική συνεδρίαση για την Παλαιστίνη, παρέστη ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς. Ο Μαχμούντ Αμπάς, την ίδια ημέρα, απευθύνθηκε στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στις 22/1/2016 στην εθνική αντιπροσωπεία μίλησε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Γιαννάκης Ομήρου και στις 26/4/2018 ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Αντιδράσεις κομμάτων

Η Ελληνική Λύση αναφέρει «η πρόσκληση του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι να μιλήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο, είναι άλλη μια μονομερής ενέργεια της ΝΔ. Την ίδια στιγμή, η Αυστρία αρνείται να επιτρέψει στον Ζελένσκι να εκφωνήσει ομιλία στο αυστριακό κοινοβούλιο, για να αποφύγει την μονομέρεια στην εξωτερική της πολιτική. Στον αντίποδα, το ουκρανικό καθεστώς αποδέχεται τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας, μιας χώρας που όχι μόνον δεν έχει επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά συνεχίζει την παράνομη κατοχή και εθνοκάθαρση στο βόρειο τμήμα της Κύπρου! Της Τουρκίας που ενισχύει στρατιωτικά και τις εγκληματικές ενέργειες του Αζερμπαϊτζάν έναντι της Αρμενίας. Επειδή ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι επιλεκτικός, η Ελλάδα η οποία απειλείται ευθέως από την Τουρκία και τους συμμάχους της, πρέπει να συμπαρασταθεί έμπρακτα στον αδερφό λαό της Αρμενίας και όχι με μισόλογα και υπεκφυγές. Η πρόσκληση λοιπόν στον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν να μιλήσει στην Βουλή των Ελλήνων, είναι χρέος όλων των πολιτικών δυνάμεων».

Το ΜέΡΑ25, σε μακροσκελή ανακοίνωση του, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως «θα εκπροσωπηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της τηλε-ομιλίας του Προέδρου Ζελένσκι, ως εκπροσώπου λαού που δέχεται στρατιωτική εισβολή, καταδικάζοντας, παράλληλα, τον «οικοδεσπότη» κ. Μητσοτάκη ως φανατικό χειροκροτητή των ΝΑΤΟϊκών προσπαθειών υπονόμευσης της μόνης ελπίδας για τερματισμό του πολέμου στο πλαίσιο μιας Ανεξάρτητης-Ουδέτερης Ουκρανίας. Όσον αφορά τη διοργάνωση της τηλε-ομιλίας του κ. Ζελένσκι, το ΜέΡΑ25 θα αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας του να προστατεύσει τον κοινοβουλευτισμό από την κυβερνητική προσπάθεια να στηθεί μια απρεπής για το κοινοβούλιο φιέστα. Από την πρώτη στιγμή στο ΜέΡΑ25 καταδικάσαμε την εισβολή στην Ουκρανία από το καθεστώς του κ. Πούτιν, δηλώνοντας πως στεκόμαστε στο πλευρό των Ουκρανών – ακριβώς όπως στεκόμαστε στο πλευρό κάθε λαού του οποίου η επικράτεια παραβιάζεται από τον στρατό άλλου κράτους (π.χ. Παλαιστίνη, Υεμένη, Ιράκ)».

