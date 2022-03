Οικονομία

Πετρέλαιο: Το lockdown στη Σανγκάη έριξε τις τιμές

Παρά τη σημαντική υποχώρηση, τόσο το Μπρεντ, όσο και το Αργό, εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ υψηλότερα από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού πετρελαίου (WTI) υποχώρησε πάνω από 5% σήμερα, ύστερα από το μερικό lockdown στη Σανγκάη, την οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας, γεγονός που δημιουργεί τον κίνδυνο πιέσεων στη ζήτηση πετρελαίου στη χώρα.

Στις 14.30 ώρα Ελλάδας, το βαρέλι του WTI υποχώρησε κατά 5,00% στα 108,21 δολάρια ενώ αυτό του μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Μαΐου, υποχώρησε κατά 4,56% στα 115,15 δολάρια.

