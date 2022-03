Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: Επιχείρηση “σκούπα” στην ανατολική Αττική

Συλλήψεις και προσαγωγές με τη συντονισμένη επιχείρηση πολλών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε χθες (27/3) στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στην επιχείρηση συμμετείχε προσωπικό από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας και τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκε έλεγχος σε 13 άτομα και 2 οχήματα ενώ πραγματοποιήθηκαν 6 προσαγωγές.

Επιπρόσθετα, συνελήφθησαν 5 άτομα, από τα οποία 2 για διατάραξη κοινής ησυχίας, ένα για μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και 2 για καταδικαστικές αποφάσεις (ανυπότακτος και απόφαση κάθειρξης 8 ετών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών).

Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε πέντε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 ηχεία στερεοφωνικού συγκροτήματος μεγάλης ισχύος, τη νόμιμη κατοχή των οποίων αδυνατούσαν να δικαιολογήσουν οι ιδιοκτήτες των οικιών στα οποία βρέθηκαν.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Ασφαλείας Κρωπίας.

