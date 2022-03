Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Αλεξανδρόπουλος: “Σειρήνες: από Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 20χρονος διεθνής μέσος του «τριφυλλιού» έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον συλλόγου της Μπουντεσλίγκα.

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος είναι ξεκάθαρα το πιο δυνατό «πρότζεκτ» της επόμενης ημέρας του Παναθηναϊκού, με ένα άκρως ελκυστικό «πακέτο», τόσο αγωνιστικά, όσο κι από πλευράς παραστάσεων και σταθερής (πλέον) παρουσίας στην Εθνική Ανδρών, όπου αποτελεί σταθερό μέλος απ’ την προηγούμενη προκριματική σειρά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.

Στοιχεία που έχουν ήδη αρχίσει να... τραβούν την προσοχή ευρωπαϊκών ομάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 20χρονος μέσος έχει μπει εδώ και λίγο καιρό στο «ραντάρ» συλλόγου της Γερμανίας, ο οποίος βρίσκεται απ’ τη μέση και πάνω στη βαθμολογία της Bundesliga.

Οι ίδιες πηγές, επισημαίνουν πως άνθρωποι της συγκεκριμένης ομάδας έχουν «τσεκάρει» τον νεαρό μέσο σε περισσότερα από δύο παιχνίδια κατά τη διάρκεια της εφετινής περιόδου, τόσο προς το φινάλε του 2021, όσο και μέσα στο 2022. Βεβαίως, απ’ τη σταθερή «μελέτη» ενός ποδοσφαιριστή, μέχρι την κατάθεση επίσημης πρότασης υπάρχει πάντα πολύ μεγάλη... απόσταση.

Όμως είναι δεδομένο πως το όνομα του Αλεξανδρόπουλου έχει μπει πλέον «μικροσκόπιο» του γερμανικού κλαμπ, όπως αντίστοιχα τον έχουν παρακολουθήσει σε όλη την πορεία του (απ’ την Ελπίδων και μετά) και σύλλογοι από το Βέλγιο και την Ολλανδία, ενώ πρόσφατα «σημείωσε» την περίπτωσή του κι ο σκάουτ της Μπενφίκα που είχε έρθει για να δει τον Λιβάι Γκαρσία, στο ντέρμπι της 27ης Φεβρουαρίου με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός απ’ την πλευρά του έχει τον απόλυτο «έλεγχο» της υπόθεσης, καθώς έχει κλείσει απ’ τις 15 Ιουνίου την επέκταση του συμβολαίου του Αλεξανδρόπουλου έως το καλοκαίρι του 2024 (χωρίς να υπάρχει ρήτρα εξαγοράς του) κι έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, εάν κατατεθεί μέσα στους επόμενους μήνες επίσημη πρόταση για τον 20χρονο μέσο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Απίστευτα επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Νιγηρίας (εικόνες)

Φίλος Μπάμπη Αναγνωστόπουλου: Ήταν ευφυής και ευγενικός άνθρωπος

Ζούλιας για Φιλιππίδη: Ήταν εθισμένος στο σεξ