Πολιτική

Επικοινωνία Τσίπρα με τον Σαϊντού: “Πρέπει να μείνει στην Ελλάδα”

Με τον ασυνόδευτο πρόσφυγα που προκάλεσε κύμα συμπαράστασης μετά την εμφάνισή του στην παρέλαση, λίγο πριν από την απέλασή του, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Σαϊντού πρέπει να μείνει στην Ελλάδα, μην τον προδώσει και δεύτερη πατρίδα», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος μίλησε με τον 16χρονο Σαϊντού Καμαρά.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebook, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πριν από λίγο είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Σαϊντού Καμαρά, «το ασυνόδευτο προσφυγόπουλο από τη Γουινέα, που όπως χιλιάδες παιδιά, γνώρισε το πιο απάνθρωπο πρόσωπο της ζωής και πήρε το δρόμο της προσφυγιάς για να σώσει τη ζωή του». Τον 16χρονο, επισημαίνει ο κ. Τσίπρας, «που ναυάγησε στην Κάλυμνο το 2019 και μέσα σε τρία χρόνια κατάφερε να κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό των συμμαθητών και των δασκάλων του. Αλλά λίγες μέρες μετά την παρέλασή του, η Πολιτεία ετοιμάζεται να τον απελάσει. Να εφαρμόσει δηλαδή το νέο θεσμικό πλαίσιο που ψήφισε η ΝΔ το 2021, για να μην μπορεί σχεδόν κανένας, ακόμα και τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, να πάρουν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι «ο Σαϊντού έφτιαξε τη ζωή του, έμαθε γράμματα, έκανε φιλίες και έβαλε τις βάσεις για μία νέα ζωή στην Ελλάδα», για να τονίσει ότι «και ο Σαϊντού πρέπει να μείνει στην Ελλάδα, μην τον προδώσει και δεύτερη πατρίδα». «Όμως δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας», σχολιάζει ο κ. Τσίπρας, «υπάρχουν χιλιάδες Σαϊντού στην Ελλάδα. Παιδιά που έχουν έρθει ως ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, που δίνουν μάχη να ενταχθούν, να μορφωθούν και να ζήσουν». «Είναι ευθύνη της Πολιτείας να σταθεί δίπλα σε κάθε Σαϊντού», υπογραμμίζει.

