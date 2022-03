Κοινωνία

Πέτρος Φιλιππίδης: Εντάσεις και διακοπή της δίκης

Σε υψηλούς τόνους και κεκλεισμένων των θυρών έγινε η δίκη του ηθοποιού, στο πλευρό του οποίου ήταν η σύζυγος κι ο γιος του. Απέναντι οι καταγγέλλουσες.

Στην κατάθεση της πρώτης ηθοποιού που έχει καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό της κατ' εξακολούθηση, το 2008, προχώρησε η διαδικασία ενώπιον του ΜΟΔ το οποίο έκλεισε τις πόρτες της αίθουσας για το κοινό, λίγο πριν ανέβει στο βήμα η παθούσα.

Η σημερινή δικάσιμος έκλεισε με την πρώτη κατάθεση η οποία θα συνεχιστεί την Παρασκευή 1η Απριλίου, οπότε και αναμένεται η μάρτυρας να δεχθεί ερωτήσεις από την Πολιτική Αγωγή και την Υπεράσπιση.

Η κατάθεση της γυναίκας που ισχυρίζεται ότι υπέστη βάναυση σεξουαλική κακοποίηση από τον συνάδελφο της κατά την διάρκεια επαγγελματικής συνάντησης τους στο καμαρίνι του κατηγορούμενου, σύμφωνα με τον συνήγορο της «κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος με την ανάκριση».

Ο συνήγορος τόνισε μετά το τέλος της σημερινής διαδικασίας, πως η εντολέας του ζήτησε να εξεταστεί χωρίς κοινό για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα της και τόνισε πως «την δημοσιότητα την θέλουμε κι εμείς, για τη συνέχεια». Όπως τόνισε αναφερόμενος στην κατάθεση της εντολέως του, «θα είναι κομβική, δύσκολη και μακρά. Θα συνεχιστεί και στην επόμενη συνεδρίαση».





Στον αντίποδα, ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη σε δηλώσεις του αναφέρθηκε σε «αντιφάσεις που υπέπεσε η καταγγέλλουσα». Κατά τον συνήγορο, η θέση που υπερασπίστηκαν υπέρ της ανοικτής διαδικασίας αφορούσε την δυνατότητα «να μπορεί η κοινή γνώμη να πληροφορηθεί τι έχει συμβεί. Δυστυχώς, οι πολλές αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε η καταγγέλλουσα δεν θα γίνουν ποτέ γνωστές».

Το αίτημα για εφαρμογή της διάταξης που αφορά την κεκλεισμένων των θυρών κατάθεση, υποβλήθηκε από δύο εκ των τριών ηθοποιών που κατήγγειλαν τον Πέτρο Φιλιππίδη οι οποίες στον κατάλογο των μαρτύρων είναι πρώτη και τρίτη. Η δεύτερη στον κατάλογο των μαρτύρων ηθοποιός, δεν συναίνεσε στο αίτημα και έτσι η κατάθεση της θα γίνει δημόσια.

Σύμφωνα με τον συνήγορο της δεύτερης καταγγέλλουσας που ζήτησε κεκλεισμένων θυρών κατάθεση, το δικαστήριο με την αποδοχή του αιτήματος των δύο γυναικών «αποφάσισε το ορθόν» καθώς έτσι «τα φερόμενα ως θύματα θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση όσα βίωσαν».

Ο συνήγορος της ηθοποιού που θα καταθέσει δημόσια, δήλωσε πως η εντολέας του θεωρεί απαραίτητη την δημόσια διαδικασία: Εμείς διαφωνήσαμε με το αίτημα κεκλεισμένων των θυρών. Σίγουρα η πελάτισσα μου θα υποστεί ιδιαίτερη ψυχική ταλαιπωρία, όμως είναι μια δίκη που αφορά όλους μας, που αφορά τη θέση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο και αφορά και στο κίνημα metoo. Είμαστε αποφασισμένοι να είναι όλα σε δημοσιότητα ώστε να φανεί στον θεατρικό χώρο και το τι συμβαίνει με τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, ανέφερε στους δημοσιογράφους.

