Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαϊντού Καμαρά

Συνάντηση με τον ανήλικο πρόσφυγα του οποίου το αίτημα για απέλαση δικάζεται σε λίγο καιρό θα έχει ο Πρωθυπουργός.

Συνάντηση με τον Σαϊντού Καμαρά, τον πρόσφυγα που αρίστευσε σε λύκειο του Αγίου Δημητρίου και κινδυνεύει από απέλαση, θα έχει αύριο ο Πρωθυπουργός.

Όπως ενημέρωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιδεικνύοντας προσωπικό ενδιαφέρον, προγραμμάτισε για αύριο στις 16:30 συνάντηση με τον Σαϊντού Καμαρά.

«Εν όψει της επανεξέτασης του αιτήματος του Σαϊντού Καμαρά για να μείνει στην Ελλάδα, έχουν γίνει, εδώ και καιρό από την πλευρά της πολιτείας όλες οι απαραίτητες ενέργειες που ενισχύουν αυτό το αίτημά του. Χωρίς κορώνες και κινήσεις εντυπωσιασμού το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων που λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2019 στο υπουργείο Παιδείας κάνει το ίδιο ακριβώς για όσα παιδιά το χρειάζονται, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι τη σχολική χρονιά 2021-22 σημειώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά εγγραφής και φοίτησης, μαθητών-προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος», αναφέρει ο Γιάννης Οικονόμου.

