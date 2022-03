Κόσμος

WSJ: Με δηλητηρίαση ο Αμπράμοβιτς και Ουκρανοί διαπραγματευτές

Τους Ρώσους κατηγορεί ο ολιγάρχης για τη δηλητηρίαση. Τι αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα.

Ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς και ορισμένοι Ουκρανοί διαπραγματευτές υπέστησαν δηλητηρίαση νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έπειτα από μια συνάντηση στο Κίεβο, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Ο Αμπράμοβιτς, αναλαμβάνοντας μεσολαβητικό ρόλο για την επίλυση της κρίσης, είχε συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο Αμπράμοβιτς και τουλάχιστον δύο στελέχη της ουκρανικής ομάδας των διαπραγματευτών παρουσίασαν συμπτώματα όπως κόκκινα μάτια, συνεχή και οδυνηρή δακρύρροια και ξεφλούδισμα του δέρματος στο πρόσωπο και τα χέρια τους. Η κατάστασή τους βελτιώθηκε και η ζωή τους δεν κινδυνεύει. Είναι άγνωστο τι προκάλεσε τα συμπτώματα αυτά.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι επέρριψαν την «ύποπτη» δηλητηρίασή τους σε «σκληροπυρηνικούς» στη Μόσχα οι οποίοι ήθελαν να σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ένα πρόσωπο που πρόσκειται στο περιβάλλον του Αμπράμοβιτς είπε ότι είναι ασαφές ποιος τους έβαλε στο στόχαστρο.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, Δυτικοί ειδικοί εξέτασαν το συμβάν και είπαν ότι είναι δύσκολο να αποφανθούν αν τα συμπτώματα οφείλονται σε χημικό ή βιολογικό παράγοντα ή σε κάποιου είδους ηλεκτρομαγνητική-ραδιολογική επίθεση.

