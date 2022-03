Αθλητικά

Κιλκίς - Οπαδική βία: κρατούμενοι οι έξι για την επίθεση σε ποδοσφαιριστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδιο οπαδικής βίας με θύμα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή και έξι συλληφθέντες.

(εικόνα αρχείου)

Υπό κράτηση θα παραμείνουν μέχρι την Τετάρτη, οπότε αναμένεται να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία, οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για την επίθεση εναντίον 36χρονου ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, ύστερα από αγώνα για το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκίς.

Το μεσημέρι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κιλκίς που τους απήγγειλε ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί Αθλητισμού και σωματικές βλάβες, ενώ τους παρέπεμψε σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της πόλης. Μετά τη νόμιμη αναβολή που πήραν, το Δικαστήριο αποφάσισε να μην τους αφήσει ελεύθερους και υπό αυτές τις συνθήκες επέστρεψαν στα κρατητήρια.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μία ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι κατηγορούμενοι (ηλικίας 22 έως 42 ετών) αφού πλησίασαν με οχήματα τον 36χρονο ποδοσφαιριστή, του επιτέθηκαν ασκώντας σωματική βία σε βάρος του με συνέπεια να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς όπου και νοσηλεύεται. Η δικογραφία περιλαμβάνει και έβδομο πρόσωπο που παραμένει ασύλληπτο, όπως επίσης τουλάχιστον δύο ακόμη άγνωστα άτομα.

Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ των κρατούμενων βρίσκεται ένας 29χρονος στρατιωτικός, ο οποίος μήνυσε τον 36χρονο, καταγγέλλοντας ότι επιχείρησε να τον τραυματίσει με μαχαίρι, αντικείμενο το οποίο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, βρέθηκε στο σημείο τού επεισοδίου.

Αφορμή για όσα καταγγέλθηκε ότι συνέβησαν φαίνεται να αποτέλεσε διένεξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, με «πρωταγωνιστές» τον 36χρονο και τον 29χρονο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος Φιλιππίδης: Παρών στη δίκη ο ηθοποιός - Ένταση μεταξύ των δικηγόρων (εικόνες)

Κορονοϊός: πρόστιμο 25000 ευρώ και “λουκέτο” σε επιχείρηση

Κιάτο - Αλλαντίαση: Πέθανε η κόρη, διασωληνώθηκε η μάνα