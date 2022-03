Κοινωνία

Δίκη Φιλιππίδη - Δημητρακόπουλος: ανατρεπτική κατάθεση από την βασική μάρτυρα κατηγορίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ποινικολόγος για την κεκλεισμένων των θυρών κατάθεση των γυναικών που έχουν καταγγείλει τον ηθοποιό για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Δευτέρα ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη, με αφορμή την παρουσία του ηθοποιού για πρώτη φορά στο δικαστήριο και την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

Όπως είπε ο κ. Δημητρακόπουλος, είναι δικαίωμα των καταγγελλουσών να ζητήσουν να γίνει κεκλεισμένων των θυρών η κατάθεση τους και προβλέπεται από το Σύνταγμα μας, σημείωσε όμως πως αυτό «θα είχε νόημα, όμως όλη η δικογραφία, όλες οι καταθέσεις, όσα έχουν πει οι καταγγέλλουσες, έχουν γίνει καθημερινότητα. Όλες οι εκπομπές, έχουν κάνει φύλλο και φτερό την δικογραφία».

«Σε όλα τα ερωτήματα θα υπάρξει απάντηση και θα δοθεί στον χώρο του δικαστηρίου, καθώς από την ώρα που άρχισε η δίκη, δεν μπορώ να πω κάτι δημόσια για αυτήν», είπε ο δικηγόρος, λέγοντας πως «δυστυχώς, η κοινή γνώμη δεν θα πάρει τις απαντήσεις αυτές, παρά μόνο αν τελειώσει η δίκη και τότε όμως, ποιος θα νοιάζεται να διαβάσει τα πρακτικά;».





Ο ποινικολόγος δήλωσε πεπεισμένος για την αθωότητα του πελάτη του και σημείωσε ότι «θα είναι τεράστιο το κόστος αν καταδικαστεί ο Πέτρος Φιλιππιδης, πέρα από το κόστος για τον Πέτρο Φιλιππίδη, θα είναι τεράστιο κόστος και για εμένα».

Όπως υποστήριξε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, «η σπουδαιότερη μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε σήμερα. Δεν δόθηκε όμως η δυνατότητα να μάθει ο κόσμος όσα είπε και ήταν ανατρεπτικά».





Ειδήσεις σήμερα:

WSJ: Με δηλητηρίαση ο Αμπράμοβιτς και Ουκρανοί διαπραγματευτές

Κιάτο - Αλλαντίαση: Πέθανε η κόρη, διασωληνώθηκε η μάνα

Εφορία - αποδείξεις: Ποιες μετρούν διπλά, ποιες μειώνουν το εισόδημα