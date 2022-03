Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι κατηγορούμενοι για αρπαγή ανήλικης

Μυστήρια καταγγελία πατέρα για αρπαγή της ανήλικης κόρης του. Δεν έπεισε τις Αρχές.

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή Θεσσαλονίκης δύο αλλοδαποί, 17 και 34 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της αρπαγής ανήλικης.

Η αστυνομία είχε κινητοποιηθεί, όταν ο πατέρας της ανήλικης δήλωσε την εξαφάνιση της 15χρονης θυγατέρας του, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι του ζητήθηκαν χρήματα προκειμένου να την παραδώσουν πίσω.

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι η ανήλικη (με καταγωγή από τη Συρία) διέμενε μαζί τους οικειοθελώς το τελευταίο 20ήμερο κι ότι δεν είχαν πρόθεση να την απομακρύνουν από το σπίτι της, αλλά να την προστατέψουν, καθώς η ίδια φέρεται να τους είχε εκμυστηρευτεί ότι η σχέση της με τον πατέρα της υπήρξε προβληματική. Αρνήθηκαν δε, τα περί οικονομικών αξιώσεων.

Οι ισχυρισμοί τους φαίνεται πως κρίθηκαν πειστικοί από εισαγγελέα και ανακριτή που αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους με μοναδικό περιοριστικό όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

