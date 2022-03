Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: η ατζέντα της συνεδρίασης

Σημαντικά θέματα τίθενται επί τάπητος, στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον Πρωθυπουργό.

Για τις 11:00 της Τρίτης, ορίστηκε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον Πρωθυπουργό, μέσω τηλεδιάσκεψης,

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ποιότητας και της λειτουργικότητας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της σύνδεσής τους με την κοινωνία.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/713 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2019/770 και 2019/771 σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και τις πωλήσεις αγαθών.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο του νομοσχεδίου για την ίδρυση Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης.

Εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για την τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 43/2019 για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Εισήγηση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη για την τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 10/2021 για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον μαθητή Σαϊντού Καμαρά.





