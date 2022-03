Κόσμος

Ερντογάν για ανατολική Μεσόγειο: κάποιοι προσπαθούν να υποθηκεύσουν το μέλλον μας

Τι είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την μεσολάβηση της Τουρκίας, όπου θα γίνει την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων.

Για μεσολάβηση του με θετικό πρόσημο, έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στις συνομιλίες του με τον Ρώσο Πρόεδρο και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά από το τέλος της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, λέγοντας ακόμη πως την Τρίτη, πριν από την συνάντηση των αντιπροσωπειών Ρωσίας και Ουκρανίας, στην Κωνσταντινούπολη, εκπρόσωποι της τουρκικής Κυβέρνησης θα έχουν χωριστές συναντήσεις με τις δύο πλευρές.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη πως «είμαστε η μόνη χώρα που προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η κρίση στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, που συνεχίζεται από το 2014, θα λήξει μέσω μιας συμφωνίας. Σήμερα, είμαστε η χώρα όπου και οι δύο πλευρές εμπιστεύονται την ειλικρίνεια και τη δικαιοσύνη της. Είμαστε η χώρα που καταβάλλει τις περισσότερες προσπάθειες για την ειρήνη».

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε στην συνάντηση των Υπ. Εξωτερικών των δύο χωρών στην Αττάλεια και υποστήριξε ότι «όσοι εργάζονται για να κάνουν τη χώρα να επιλέξει πλευρά στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας παρακολουθούν την «γέφυρα ειρήνης» που έχουμε χτίσει, με την καρδιά τους σφιγμένη».





Προσέθεσε ότι «ενώ η οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την επιδημία βαθαίνει με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η Τουρκία βρίσκεται στο δρόμο της χωρίς να κάνει παραχωρήσεις».

Μάλιστα υποστήριξε, αφήνοντας αιχμές και για την Ελλάδα, ότι «στόχος αυτών που αύξαναν συνεχώς την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν να υποθηκεύσουν το μέλλον μας».

Τηλεφωνική επικοινωνία Τσαβούσογλου – Κουλέμπα

Εν τω μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του, είχε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τον οποίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, «συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τις διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη».

Ο αναπληρωτής Υπ. Άμυνας στην ρωσική αντιπροσωπεία

Σχεδόν την ίδια ώρα, η ρωσική αντιπροσωπεία έφτανε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για τις συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά, οι οποίες θα διεξαχθούν την Τρίτη, στις 10:00, στο «Ντολμάμπαχτσε», το τμήμα του Προεδρικού Μεγάρου που χρησιμοποιεί ως έδρα η τουρκική Προεδρία.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Αλεξάντερ Φόμιν είναι επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Γενί Σαφάκ».

Η αντιπροσωπεία προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης, με κρατικό ρωσικό αεροσκάφος τύπου Tupolev TU-204-300. Τα μέλη της αποστολής επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητα που τα ανέμεναν και αναχώρησαν για το ξενοδοχείο «Τσιραγάν», στο κέντρο της Πόλης, όπου κατέλυσαν.

