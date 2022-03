Αθλητικά

Ολυμπιακός: Εύκολα το Περιστέρι

«Καθάρισε» το Περιστέρι από το πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με συν 22 βαθμούς.

Τα μακρινά σουτ έκαναν τη διαφορά στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Περιστέρι στο ΣΕΦ, για την 19η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, χαρίζοντας στους «ερυθρόλευκους» την ένατη διαδοχική νίκη και 15η σε 16 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε άνετα με 104-85 του Περιστερίου, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην 9η ήττα τους σε 17 αγώνες.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετό για τους «ερυθρόλευκους», προκειμένου να εξασφαλίσουν μία διαφορά ασφαλείας και να οικοδομήσουν ένα μη αναστρέψιμο +22 στο τέλος του εικοσαλέπτου.

Η διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας και το 61% από τα 6.75 (11/18) έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στον Ολυμπιακό, ο οποίος από τα 3/3 τρίποντα στην εκκίνηση της αναμέτρησης έδειξε τις διαθέσεις του.

Οι «ερυθρόλευκοι» σκόραραν κατά ριπάς και με πρωταγωνιστές από τα 6/75 τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοβ, Έισι, Λούντζη, Λαρεντζάκη, Πρίντεζη και ΜακΚίσικ, δεν επέτρεψαν στο Περιστέρι να παραμείνει ανταγωνιστικό.

Το έργο τους βέβαια έγινε ακόμη πιο εύκολο, αξιοποιώντας τα αμυντικά ξεσπάσματα που είχαν και υποχρέωσαν τους φιλοξενούμενους σε 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στο +22 (62-40). Δίχως να τραβήξουν το πόδι από το γκάζι, οι Πειραιώτες διατήρησαν το κομμάτι της παραγωγικότητας και στην επανάληψη, περιορίζοντας το Περιστέρι σε ρόλο θεατή μέχρι το τελικό 104-85.

Κορυφαίοι του Ολυμπιακού, που παρατάχθηκε χωρίς τους Κώστα Σλούκα και Μουσταφά Φαλ (αισθάνθηκαν αδιαθεσία) και είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, οι Τάιλερ Ντόρσεϊ (14π., 47/τρ.), Σάσα Βεζένκοβ (14π., 2/3τρ.) και Μιχάλης Λούντζης (14π.). Από το Περιστέρι ξεχώρισαν οι Τόμας Γκιέλο (15π.) και Στίβεν Γκρέι (15π.).

Τα δεκάλεπτα: 31-19, 62-40, 89-65, 104-85

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης - Μάλαμας - Τσαχλάκης.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1), Ντόρσεϊ 14 (4), Βεζένκοβ 14 (2), Παπανικολάου 11 (1), Ζαν Σαρλ 9, Έισι 8 (2), Λούντζης 14, Λαρεντζάκης 8 (2), Οικονομόπουλος, Μάρτιν 4, Πρίντεζης 7 (1), ΜακΚίσικ 12 (2).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Τόμιτς): Πέτεγουεϊ 14 (2), Μωραΐτης 6 (1), Γκίελο 15 (3), Μπράουν 8, Γκρέι 15 (1), Φύτρος, Μπιλάλης, Αγκμπελίς 8, Κατσίβελης 12 (3), Σαλούστρος 3 (1), Φίλιππας, Ζούγρης 4.

