Μαυροβούνιο - Ελλάδα: ήττα… “πονοκέφαλος” για τον Πογέτ

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα "έμεινε" στο Βουκουρέστι, προβληματίζοντας με την απόδοση του στην Ποντογκόριτσα.

Η Εθνική ομάδα δεν έδωσε συνέχεια στην καλή εμφάνιση, η οποία συνοδεύτηκε με εκτός έδρας νίκη επί της Ρουμανίας την περασμένη Παρασκευή.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε με 0-1 στην Ποντγκόριτσα από το Μαυροβούνιο, στη δεύτερη κατά σειρά φιλική αναμέτρηση, που εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το Nations League.

Σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο η ελληνική ομάδα είχε την κατοχή αλλά ήταν ανούσια στο παιχνίδι της, ασύνδετη και προβλέψιμη.

Ο Γουστάβο Πογέτ συνέχισε κι απόψε με σχηματισμό 4-3-3, όμως αυτή τη φορά δεν λειτούργησε όπως στο Βουκουρέστι.

Οι γηπεδούχοι ανάγκαζαν τους διεθνείς σε εύκολα λάθη στις μεταβιβάσεις, με το κακό τερέν να παίζει επίσης το ρόλο του σε αυτό.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι μοναδικές καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο να ανήκουν στους Βαλκάνιους, με τον Βλαχοδήμο να επεμβαίνει αποτελεσματικά στο δίλεπτο 30΄-31΄, αρχικά σε φάουλ του Γιόβετιτς κι εν συνεχεία σε δυνατό σουτ εκτός περιοχής του Βούγιατσιτς.

Ο Ουρουγουανός εκλέκτορας ξεκίνησε με τέσσερις αλλαγές συγκριτικά με τον αγώνα στο γήπεδο της Στεάουα, καθώς οι Λύρατζης, Μπακασέτας, Παυλίδης και Δουβίκας έπαιξαν στην αρχική ενδεκάδα αντί των Ρότα, Μάνταλου, Γιακουμάκη και Λημνιού.

Οι Μαυροβούνιοι δεν πίεσαν ψηλά στην αρχή, αλλά το έκαναν στους μέσους της ελληνικής ομάδας αποκόπτοντας από το παιχνίδι τον σέντερ φορ Παυλίδη, που δεν έπαιρνε την μπάλα.

Το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ στο 59΄: η ωραία κάθετη του Εράκοβιτς στον Όσμαγιτς έβγαλε τον Μαυροβούνιο απέναντι στον Βλαχοδήμο, με το πλασέ του να βρίσκει πρώτα στο δοκάρι και να καταλήγει στα δίχτυα.

Η ελληνική ομάδα έκανε την πρώτη ευκαιρία στο 67ο λεπτό, με την κεφαλιά-ψαράκι του Γιακουμάκη να φεύγει άουτ, ενώ στο 69΄ ο Σίπτσιτς έκανε σουτ από την «καρδιά» της περιοχής, με τον Βλαχοδήμο να διώχνει εντυπωσιακά, στην τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φραν Γιόβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γιάνκοβιτς, Βούγιατσιτς, Σάβιτς, Βέσοβιτς - Μπακασέτας, Σιώπης Παυλίδης

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Μίοντραγκ Ραντούλοβιτς): Μιγιάτοβιτς, Βέσοβιτς, Σάβιτς, Βούγιατσιτς, Τομάσεβιτς, Μάρουσιτς, Ράιτσκοβιτς (90΄+2 Ντρέσκοβιτς), Γιάνκοβιτς (82΄ Γιάνιτς), Όσμαγιτς (82΄ Ράκογιακ), Κρίστοβιτς, Γιόβετιτς (46΄ Εράκοβιτς).

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Λύρατζης (76΄ Αλεξανδρόπουλος), Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Σιώπης (61΄ Μάνταλος), Μπουχαλάκης (76΄ Κουλούρης), Μπακασέτας, Δουβίκας (61΄ Χατζηγιοβάνης), Παυλίδης (61΄ Γιακουμάκης), Πέλκας.

